Фединчик впервые публично отреагировал на помолвку Денисенко — детали

Бывший супруг актрисы откровенно высказался о своем отношении к новым отношениям Наталки Денисенко.

https://glavred.info/starnews/fedinchik-vpervye-publichno-otreagiroval-na-pomolvku-denisenko-detali-10776359.html Ссылка скопирована

Наталка Денисенко помолвка - реакция Андрея Фединчика / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

Наталка Денисенко выходит замуж во второй раз

Как на помолвку актрисы отреагировал Андрей Фединчик

Известный украинский актер Андрей Фединчик впервые публично отреагировал на помолвку своей бывшей супруги Наталки Денисенко. В интервью Сашку Гетьману он рассказал, как сейчас общается с экс-женой.

В ответ на вопрос, поздравил ли Фединчик бывшую супругу, актер жестко провел черту и заявил, что не следит за личной жизнью своей экс-избранницы. Единственная тема, которая до сих пор объединяет Наталку и Андрея, — их общий сын.

видео дня

Андрей Фединчик - отношения с Наталкой Денисенко / скрин из видео

"Мы не общаемся вне сына. Я не слежу за ее жизнью", — ответил актер.

Также Андрей подчеркнул, что новые отношения бывшей супруги его не касаются, а планы на будущий брак с Юрием Савранским не обсуждались в их разговорах.

"Потому меня это не касается, и мы не обсуждаем это. Этот вопрос вообще не поднимался", — высказался Фединчик.

Наталка Денисенко выходит замуж / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко — помолвка

25 июня украинская актриса Наталка Денисенко обручилась со своим возлюбленным, бизнесменом и моделью Юрием Савранским. Романтическое предложение руки и сердца произошло во время их совместной поездки в Турцию. Савранский преподнес актрисе кольцо с бриллиантом собственного дизайна на фоне руин храма Аполлона, где, по легенде, встречались Марк Антоний и Клеопатра.

Андрей Фединчик / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что популярная украинская блогерша Даша Квиткова показала в Instagram первые кадры со своего бракосочетания с Владимиром Бражко. Пара сыграла свадьбу менее чем через год после помолвки, которая состоялась в сентябре 2025 года.

Также выступление Макса Барских в Киеве спровоцировало громкие споры в интернете. Поводом для обсуждения послужил инцидент с поклонницей, которая в разгар концерта забралась на возвышение и затеяла потасовку с охранниками.

Читайте также:

О персоне: Андрей Фединчик Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021). Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире. После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред