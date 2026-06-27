Осталось три мясяца: онкобольная Лерчек ответила на хейт

Лерчек решилась на откровенное интервью, чтобы ответить хейтерам.

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Онкобольная Лерчек сходила на интервью / Коллаж Главред, фото ЭГ

Кратко:

Что сказала Лерчек

Почему ей пришлось идти на интервью

Российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, решила выйти на интервью и ответить всем своим хейтерам.

Так, как пишут российские пропагандисты, онкобольную блогершу начали хейтить россияне за то, что та иногда появляется на вечеринках, а также иногда посещает спортивный зал.

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Лерчек имеет серьезный диагноз / фото: Стархит

В сети писали, что с четвертой стадией рака, якобы невозможно заниматься спортом или ходить на праздники.

"Да, временами мне плохо бывает, но временами я чувствую себя хорошо… Я беру от жизни все. Потому что я не знаю, сколько мне осталось. Может быть, мне осталось, не знаю, там, три месяца, а может быть, 30 лет… Во многом мне помогает и мой настрой, мне есть ради чего жить. Во многом мне помогает и мой настрой, мне есть ради чего жить", — призналась молодая женщина.

Блогерша Лерчек лишилась своих волос / Скриншот Instagram/ler_chek

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О персоне: Лерчек Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

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