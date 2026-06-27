Осталось три мясяца: онкобольная Лерчек ответила на хейт

Кратко:
- Что сказала Лерчек
- Почему ей пришлось идти на интервью
Российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, решила выйти на интервью и ответить всем своим хейтерам.
Так, как пишут российские пропагандисты, онкобольную блогершу начали хейтить россияне за то, что та иногда появляется на вечеринках, а также иногда посещает спортивный зал.
В сети писали, что с четвертой стадией рака, якобы невозможно заниматься спортом или ходить на праздники.
"Да, временами мне плохо бывает, но временами я чувствую себя хорошо… Я беру от жизни все. Потому что я не знаю, сколько мне осталось. Может быть, мне осталось, не знаю, там, три месяца, а может быть, 30 лет… Во многом мне помогает и мой настрой, мне есть ради чего жить. Во многом мне помогает и мой настрой, мне есть ради чего жить", — призналась молодая женщина.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее легендарного американского артиста, актера и певца Лайонела Ричи срочно доставили в больницу после того, как ему стало плохо на сцене, и он внезапно досрочно завершил свой концерт.
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О персоне: Лерчек
Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.
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