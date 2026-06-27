"Я взлетела, ты прощай": Лорак заговорила о разбитом сердце и сбежала с дочерью

Запроданка Лорак вместе с дочерью покинула террористическую Россию.

https://glavred.info/starnews/ya-vzletela-ty-proshchay-lorak-zagovorila-o-razbitom-serdce-i-sbezhala-s-docheryu-10776140.html Ссылка скопирована

Концерты Ани Лорак отменяют в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Что сказала Лорак

Куда она сбежала с дочкой

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, неожиданно запела о своем разбитом сердце.

На фоне критики ее отношений с испанцем Исааком Виджраку, Лорак опубликовала сториз со странными посылами. "Я взлетела, ты прощай", - написала Лорак на странице в Instagram.

видео дня

Лорак сбежала с дочкой / Фото Instagram/anilorak

Лорак сбежала с дочкой / Фото Instagram/anilorak

Кроме того, появилась странная надпись на одном из ее сториз. "Hasta la vista, моя любовь", - написала Лорак.

Позже она опубликовала видео сториз из Греции, куда она сбежала со своей дочерью Софией. Отдыхать она отравилась без своего йога-инструктора Исаака Виджраку.

Лорак сбежала с дочкой / Фото Instagram/anilorak

Лорак сбежала с дочкой / Фото Instagram/anilorak

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее легендарного американского артиста, актера и певца Лайонела Ричи срочно доставили в больницу после того, как ему стало плохо на сцене, и он внезапно досрочно завершил свой концерт.

Ранее также Джейден Джеймс Федерлайн и Шон Престон Федерлайн — дети Бритни от бывшего мужа Кевина Федерлайна — официально дебютировали в качестве моделей на Неделе моды в Париже, приняв участие в показе мужской коллекции Vetements весна/лето 2027 26 июня.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред