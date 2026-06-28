Кухонные островки больше не в моде: дизайнеры назвали лучшую альтернативу

Вы узнаете:
- Почему кухонные островки теряют популярность
- Какую альтернативу предлагают дизайнеры
- Для каких кухонь полуостров подходит лучше всего
Кухонный остров много лет оставался одним из самых востребованных элементов современного интерьера. Он обеспечивал дополнительную рабочую поверхность, места для хранения и помогал организовать пространство. Однако последние тенденции в сфере дизайна свидетельствуют о постепенном изменении подходов к планировке кухонь.
Главред решил выяснить, почему традиционные кухонные островки постепенно уступают место другим вариантам и какая альтернатива набирает популярность.
Как пишет Tasting Table, всё больше дизайнеров интерьеров отдают предпочтение решениям, которые позволяют сделать помещение более функциональным и просторным.
По словам дизайнера Билала Рехмана, полностью отказываться от кухонных островов специалисты не планируют, однако сегодня их использование более тщательно оценивается с учетом особенностей жилья и образа жизни владельцев.
"Мы наблюдаем переход к планировкам, которые кажутся более функциональными, гибкими и адаптированными к тому, как люди на самом деле живут и принимают гостей", — говорит Рехман.
Когда остров становится проблемой для пространства
Эксперт объясняет, что в отдельных случаях остров может визуально перегружать пространство и ухудшать ощущение открытости помещения. Именно поэтому дизайнеры всё чаще рекомендуют обратить внимание на кухонный полуостров.
В отличие от островка, полуостров является продолжением столешницы и крепится к стене или кухонным шкафам. Такое решение занимает меньше места, но при этом сохраняет большинство функциональных преимуществ.
"Он обладает многими из тех же преимуществ, занимая при этом меньше места", — добавляет Рехман.
Почему полуострова становятся популярной альтернативой
Эксперты отмечают, что полуострова особенно хорошо подходят для небольших кухонь и квартир с открытой планировкой. Они позволяют получить дополнительную поверхность для приготовления пищи, организовать места для хранения или обустроить небольшую обеденную зону.
"Полуострова обеспечивают дополнительное пространство для приготовления пищи, места для хранения и сидения, одновременно улучшая удобство передвижения в небольших кухнях. Они также помогают очертить пространства открытого типа, не создавая ощущения закрытости", — говорит дизайнер.
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Об источнике: TastingTable
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