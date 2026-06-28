Кухонные островки больше не в моде: дизайнеры назвали лучшую альтернативу

Как современная планировка кухни позволяет повысить удобство передвижения и более эффективно использовать площадь.

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Дизайнеры всё чаще отказываются от островков / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему кухонные островки теряют популярность

Какую альтернативу предлагают дизайнеры

Для каких кухонь полуостров подходит лучше всего

Кухонный остров много лет оставался одним из самых востребованных элементов современного интерьера. Он обеспечивал дополнительную рабочую поверхность, места для хранения и помогал организовать пространство. Однако последние тенденции в сфере дизайна свидетельствуют о постепенном изменении подходов к планировке кухонь.

Главред решил выяснить, почему традиционные кухонные островки постепенно уступают место другим вариантам и какая альтернатива набирает популярность.

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Как пишет Tasting Table, всё больше дизайнеров интерьеров отдают предпочтение решениям, которые позволяют сделать помещение более функциональным и просторным.

По словам дизайнера Билала Рехмана, полностью отказываться от кухонных островов специалисты не планируют, однако сегодня их использование более тщательно оценивается с учетом особенностей жилья и образа жизни владельцев.

"Мы наблюдаем переход к планировкам, которые кажутся более функциональными, гибкими и адаптированными к тому, как люди на самом деле живут и принимают гостей", — говорит Рехман.

Когда остров становится проблемой для пространства

Эксперт объясняет, что в отдельных случаях остров может визуально перегружать пространство и ухудшать ощущение открытости помещения. Именно поэтому дизайнеры всё чаще рекомендуют обратить внимание на кухонный полуостров.

В отличие от островка, полуостров является продолжением столешницы и крепится к стене или кухонным шкафам. Такое решение занимает меньше места, но при этом сохраняет большинство функциональных преимуществ.

"Он обладает многими из тех же преимуществ, занимая при этом меньше места", — добавляет Рехман.

Почему полуострова становятся популярной альтернативой

Эксперты отмечают, что полуострова особенно хорошо подходят для небольших кухонь и квартир с открытой планировкой. Они позволяют получить дополнительную поверхность для приготовления пищи, организовать места для хранения или обустроить небольшую обеденную зону.

"Полуострова обеспечивают дополнительное пространство для приготовления пищи, места для хранения и сидения, одновременно улучшая удобство передвижения в небольших кухнях. Они также помогают очертить пространства открытого типа, не создавая ощущения закрытости", — говорит дизайнер.

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Об источнике: TastingTable Tasting Table — онлайн-ресурс о еде, напитках, рецептах и кулинарных трендах. Сайт публикует статьи о ресторанах, шеф-поварах, напитках и сезонных ингредиентах. Также предлагает рецепты для домашнего приготовления и обзоры гастрономических продуктов. Это платформа для гурманов и любителей кулинарии.

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