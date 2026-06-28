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Кухонные островки больше не в моде: дизайнеры назвали лучшую альтернативу

Руслан Иваненко
28 июня 2026, 16:16
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Как современная планировка кухни позволяет повысить удобство передвижения и более эффективно использовать площадь.
Кухня
Дизайнеры всё чаще отказываются от островков / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему кухонные островки теряют популярность
  • Какую альтернативу предлагают дизайнеры
  • Для каких кухонь полуостров подходит лучше всего

Кухонный остров много лет оставался одним из самых востребованных элементов современного интерьера. Он обеспечивал дополнительную рабочую поверхность, места для хранения и помогал организовать пространство. Однако последние тенденции в сфере дизайна свидетельствуют о постепенном изменении подходов к планировке кухонь.

Главред решил выяснить, почему традиционные кухонные островки постепенно уступают место другим вариантам и какая альтернатива набирает популярность.

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Как пишет Tasting Table, всё больше дизайнеров интерьеров отдают предпочтение решениям, которые позволяют сделать помещение более функциональным и просторным.

По словам дизайнера Билала Рехмана, полностью отказываться от кухонных островов специалисты не планируют, однако сегодня их использование более тщательно оценивается с учетом особенностей жилья и образа жизни владельцев.

"Мы наблюдаем переход к планировкам, которые кажутся более функциональными, гибкими и адаптированными к тому, как люди на самом деле живут и принимают гостей", — говорит Рехман.

Когда остров становится проблемой для пространства

Эксперт объясняет, что в отдельных случаях остров может визуально перегружать пространство и ухудшать ощущение открытости помещения. Именно поэтому дизайнеры всё чаще рекомендуют обратить внимание на кухонный полуостров.

В отличие от островка, полуостров является продолжением столешницы и крепится к стене или кухонным шкафам. Такое решение занимает меньше места, но при этом сохраняет большинство функциональных преимуществ.

"Он обладает многими из тех же преимуществ, занимая при этом меньше места", — добавляет Рехман.

Почему полуострова становятся популярной альтернативой

Эксперты отмечают, что полуострова особенно хорошо подходят для небольших кухонь и квартир с открытой планировкой. Они позволяют получить дополнительную поверхность для приготовления пищи, организовать места для хранения или обустроить небольшую обеденную зону.

"Полуострова обеспечивают дополнительное пространство для приготовления пищи, места для хранения и сидения, одновременно улучшая удобство передвижения в небольших кухнях. Они также помогают очертить пространства открытого типа, не создавая ощущения закрытости", — говорит дизайнер.

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Об источнике: TastingTable

Tasting Table — онлайн-ресурс о еде, напитках, рецептах и кулинарных трендах. Сайт публикует статьи о ресторанах, шеф-поварах, напитках и сезонных ингредиентах. Также предлагает рецепты для домашнего приготовления и обзоры гастрономических продуктов. Это платформа для гурманов и любителей кулинарии.

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