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Почему 29 июня нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
28 июня 2026, 10:59
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Как правило, тяжелые физические труды на Петра и Павла избегали.
Какой церковный праздник 29 июня
Какой церковный праздник 29 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 29 июня
  • Что можно делать 29 июня
  • Что нельзя делать 29 июня

В понедельник, 29 июня, по новому церковному календарю православные христиане чтят память святых первоверховных апостолов Петра и Павла - двух величайших проповедников христианства, сыгравших ключевую роль в становлении Церкви. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 29 июня

Апостол Петр, которого до встречи с Иисусом Христом звали Симоном, был простым рыбаком из Вифсаиды. Несмотря на обычное происхождение, он стал одним из самых близких учеников Спасителя. В евангельских повествованиях Петр предстает человеком искренним, решительным и эмоциональным. Именно он первым открыто признал Иисуса Мессией - Сыном Божьим, после чего, согласно христианской традиции, получил особое призвание стать "камнем", на котором будет созидаться Церковь.

видео дня

После Воскресения Христова апостол Петр посвятил свою жизнь проповеди Евангелия. По преданию, последние годы он провел в Риме, где принял мученическую смерть, сохранив верность своей вере до конца.

Апостол Павел, известный до обращения как Савл из Тарса, сначала был одним из самых ревностных противников первых христиан. Однако судьбоносная встреча с воскресшим Христом на пути в Дамаск полностью изменила его жизнь.

После своего обращения Павел стал выдающимся миссионером ранней Церкви. Он совершил многочисленные путешествия по городам Малой Азии и Средиземноморья, основывая новые христианские общины и распространяя учение Христа. Его послания, вошедшие в состав Нового Завета, стали основой христианского богословия, раскрывая учение о спасении, благодати и единстве верующих.

Приметы 29 июня

  • Ясный и солнечный день - ожидайте позднюю и мягкую осень.
  • Гром этого дня очищает землю.
  • Утром обильная роса - на большой урожай.

Что нельзя делать 29 июня

Тяжелые физические труды на Петра и Павла избегали. Все серьезные дела пытались завершить заранее или отложить на другое время. Также в этот период не проводили венчаний и не устраивали свадеб, считая это неуместным для такого сакрального дня.

Что можно делать 29 июня

В народной традиции этот праздник известен как Петров день, или день Петра и Павла. Его считают одним из ключевых летних праздников, который завершает купальский цикл вместе с днями Аграфены Купальницы и Ивана Купалы.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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