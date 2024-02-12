Масленица 2024: когда готовиться к провожанию зимы, дата и традиции

Отмечается Пасха в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, происходящего после весеннего равноденствия.

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Как посчитать, когда будет Масленица/ Коллаж Главред, фото chas.news, flickr (Tatters)

Нельзя представить завершение зимы без традиционной масленичной недели, когда каждый настоящий украинец успевает съесть столько вкусных блинов, что этого хватит на весь год. А знаете ли вы, что Масленица - это один из древнейших славянских праздников, который имеет свои корни еще в дохристианских временах, в период поклонения языческим богам?

Происхождение праздника

Масленица в своем происхождении является языческим праздником, который позднее был адаптирован Православной церковью. Изначально он отмечал Проводы зимы и приход весны, когда наши предки поклонялись солнцу как божеству. Это время было связано с обрядами, посвященными почитанию солнца, которое считалось источником жизни и тепла. Именно из этого времени произошла традиция выпекать круглые лепешки, символизирующие солнце. Люди считали, что, съев такое блюдо, они получат частицу солнечного света и тепла. С течением времени лепешки были заменены блинами, но их символическое значение осталось прежним.

Почему Масленица празднуется каждый год в разное время

Масленица - перемещающийся праздник, чья дата зависит от Пасхи, а Пасха, в свою очередь, зависит от фаз Луны. Отмечается Пасха в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, происходящего после весеннего равноденствия. Если полнолуние приходится на воскресенье, то Пасха празднуется на следующее воскресенье. В разные годы Пасха может выпадать в период с 4 апреля по 8 мая. Эта дата также определяет многие другие праздники, такие как Масленица, Троица и многие другие.

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Когда Масленица 2024 в Украине

Праздник, который не имеет определенной даты, начинается за 56 дней до Пасхи и отмечается неделю перед Великим постом. Пасха в 2024 году запланирована на 5 мая, что означает, что Масленица в 2024 году начнется 11 марта и продлится до 17 марта.

Запреты на Масленицу

Масленица – это время веселья, но важно помнить о правилах, которые действуют во время Сырной недели.

Выполнять работы по дому рекомендуется только в течение первых трех дней, в период Узкой Масленицы. С четверга по воскресенье лучше воздержаться от физических усилий, за исключением приготовления пищи. Не оставайтесь в одиночестве во время Масленичной недели; это время для радостных прогулок и развлечений. Наши предки не одобряли одиночество в этот период.

Не отказывайте гостям, если они хотят вас навестить. Принимайте их в чистом доме (подготовленном заранее в течение Узкой Масленицы) и предложите обед или ужин. Также не забывайте, что вы также можете навестить кого-то с поздравлениями. Посещение гостей – важная традиция этого праздника.

Воздерживайтесь от переедания. В христианстве это считается грехом, особенно в неделю, предшествующую Великому посту. Если вы планируете поститься, то во время Сырной недели стоит избегать мясных продуктов и заменять их молочными, творожными, сырными, ореховыми и сухофруктовыми.

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