Новый православный календарь на 2025 год: важнейшие даты и события

После перехода Украины на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 дата непереходных праздников изменилась.

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Новый православный календарь на 2025 год / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как Украина будет отмечать большие праздники в 2025 году

Когда будем отмечать переходящие и непереходящие праздники в 2025 году

Новый календарь праздников на 2025 год не даст вам забыть важны события следующего года. В 2025 мы будем отмечать некоторые праздники по новому календарю.

После перехода Украины на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 дата непереходных праздников изменилась - они празднуются на 13 дней раньше, пишет Главред.

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Переходящие и непереходящие праздники в 2025 году

Главными переходящими двенадцатыми праздниками в 2025 году будут:

Вербное воскресенье – 13 апреля;

Вознесение Господне – 29 мая;

День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) — 8 июня.

В 2025 году непереходные двенадцатые праздники мы будем праздновать по новому юлианскому календарю:

Крещение Господне – 6 января;

Сретение Господне – 2 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта;

Преображение Господне – 6 августа;

Успение Богородицы – 15 августа;

Рождество Богородицы – 8 сентября;

Воздвижение Креста Господня — 14 сентября;

Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.

Рождество Христово — 25 декабря.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Православный календарь на 2025 год: важные церковные праздники на каждый месяц

Большие церковные праздники в Январе 2025

1 января – святого Василия Великого;

5 января – Крещенский сочельник. Постный день;

6 января – Крещение Господне;

12 января – святой мученицы Татианы;

30 января – троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Большие церковные праздники в Феврале 2025

2 февраля – Сретение Господне.

Большие церковные праздники в Марте 2025

25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии;

26 марта – Собор архангела Гавриила.

Большие церковные праздники в Апреле 2025

6 апреля – Кирилла и Мефодия Солунских;

12 апреля – Лазарева суббота;

13 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим);

17 апреля – Чистый четверг;

18 апреля – Большая (Страстная) пятница;

19 апреля – Великая суббота;

20 апреля – Пасха;

23 апреля – святого Юрия Чудотворца.

Большие церковные праздники в Мае 2025

9 мая – перенос мощей Николая Чудоторца;

11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия;

29 мая – Вознесение Господне.

Большие церковные праздники в Июне 2025

8 июня – Троица;

9 июня – День Святого Духа;

22 июня – день всех святых украинского народа;

24 июня – Рождество Иоанна Крестителя;

29 июня – апостолов Петра и Павла;

30 июня – собор 12 апостолов.

Большие церковные праздники в Июле 2025

11 июля – княгини киевской Ольги;

15 июля – князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси;

20 июля – пророка Илии;

25 июля – Успение святой Анны.

Большие церковные праздники в Августе 2025

1 августа – начало Успенского поста;

6 августа – Преображение Господне;

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа – Усекновение председателя Иоанна Крестителя.

Большие церковные праздники в Сентябре 2025

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;

14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.

Большие церковные праздники в Октябре 2025

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;

26 октября – великомученика Дмитрия.

Большие церковные праздники в Ноябре 2025

8 ноября – Собор архистратига Михаила;

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Большие церковные праздники в Декабре 2025

6 декабря – святого Николая;

9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

24 декабря – Рождественский сочельник;

25 декабря – Рождество Христово;

31 декабря – святой Мелании Римской.

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