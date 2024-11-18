Новый православный календарь на 2025 год: важнейшие даты и события

Вы узнаете:
- Как Украина будет отмечать большие праздники в 2025 году
- Когда будем отмечать переходящие и непереходящие праздники в 2025 году
Новый календарь праздников на 2025 год не даст вам забыть важны события следующего года. В 2025 мы будем отмечать некоторые праздники по новому календарю.
После перехода Украины на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 дата непереходных праздников изменилась - они празднуются на 13 дней раньше, пишет Главред.
Переходящие и непереходящие праздники в 2025 году
Главными переходящими двенадцатыми праздниками в 2025 году будут:
- Вербное воскресенье – 13 апреля;
- Вознесение Господне – 29 мая;
- День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) — 8 июня.
В 2025 году непереходные двенадцатые праздники мы будем праздновать по новому юлианскому календарю:
- Крещение Господне – 6 января;
- Сретение Господне – 2 февраля;
- Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта;
- Преображение Господне – 6 августа;
- Успение Богородицы – 15 августа;
- Рождество Богородицы – 8 сентября;
- Воздвижение Креста Господня — 14 сентября;
- Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.
- Рождество Христово — 25 декабря.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Православный календарь на 2025 год: важные церковные праздники на каждый месяц
Большие церковные праздники в Январе 2025
1 января – святого Василия Великого;
5 января – Крещенский сочельник. Постный день;
6 января – Крещение Господне;
12 января – святой мученицы Татианы;
30 января – троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.
Большие церковные праздники в Феврале 2025
2 февраля – Сретение Господне.
Большие церковные праздники в Марте 2025
25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии;
26 марта – Собор архангела Гавриила.
Большие церковные праздники в Апреле 2025
6 апреля – Кирилла и Мефодия Солунских;
12 апреля – Лазарева суббота;
13 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим);
17 апреля – Чистый четверг;
18 апреля – Большая (Страстная) пятница;
19 апреля – Великая суббота;
20 апреля – Пасха;
23 апреля – святого Юрия Чудотворца.
Большие церковные праздники в Мае 2025
9 мая – перенос мощей Николая Чудоторца;
11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия;
29 мая – Вознесение Господне.
Большие церковные праздники в Июне 2025
8 июня – Троица;
9 июня – День Святого Духа;
22 июня – день всех святых украинского народа;
24 июня – Рождество Иоанна Крестителя;
29 июня – апостолов Петра и Павла;
30 июня – собор 12 апостолов.
Большие церковные праздники в Июле 2025
11 июля – княгини киевской Ольги;
15 июля – князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси;
20 июля – пророка Илии;
25 июля – Успение святой Анны.
Большие церковные праздники в Августе 2025
1 августа – начало Успенского поста;
6 августа – Преображение Господне;
15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
29 августа – Усекновение председателя Иоанна Крестителя.
Большие церковные праздники в Сентябре 2025
8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.
Большие церковные праздники в Октябре 2025
1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;
26 октября – великомученика Дмитрия.
Большие церковные праздники в Ноябре 2025
8 ноября – Собор архистратига Михаила;
21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.
Большие церковные праздники в Декабре 2025
6 декабря – святого Николая;
9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
24 декабря – Рождественский сочельник;
25 декабря – Рождество Христово;
31 декабря – святой Мелании Римской.
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