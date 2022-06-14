Православный календарь на июль 2022: Ивана Купала, день Петра и Павла, день Крещения Руси – важные даты

Православный календарь на июль 2022 / depositphotos.com/

Во втором месяце лета выпадает несколько значимых для православных христиан церковных дат, среди которых Рождество Иоанна Предтечи или Ивана Купала и день Крещения Руси. Когда заканчивается Петров пост 2022 и отмечают день Святой Ольги, разобрался Главред.

О том, какие церковные праздники верующие отмечают в этом году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Постные дни в июле 2022 продолжаются до 11 июля. Петров пост 2022, который начинается 20 июня, продолжается 22 дня и заканчивается за день до праздника Петра и Павла. В среду и пятницу 13, 15, 20, 22, 27, 29 июля предусмотрены однодневные посты. Разрешено употреблять горячую пищу без растительного масла.

2 июля – какой церковный праздник

Преподобного Паисия Великого.

6 июля – какой церковный праздник

Владимирской (Вышгородской) иконы Божией Матери.

7 июля – какой церковный праздник

Рождество Святого Иоанна Предтечи.

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9 июля – какой церковный праздник

Тихвинской иконы Божией Матери.

12 июля – какой церковный праздник

День Святых апостолов Петра и Павла.

15 июля – какой церковный праздник

Возложение Честной Ризы Пресвятой Богородицы у Влахерне.

23 июля – какой церковный праздник

Преподобного Антония Киево-Печерского, настоятеля.

24 июля – какой церковный праздник

День Святой княгини Ольги.

26 июля – какой церковный праздник

Собор Архангела Гавриила.

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28 июля – какой церковный праздник

День Крещения Руси. День великого князя Владимира. Собор Киевских Святых.

29 июля – какой церковный праздник

Священномученика Афиногена.

30 июля – какой церковный праздник

Святогорской иконы Божией Матери.

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