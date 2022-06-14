Православный календарь на июль 2022: Ивана Купала, день Петра и Павла, день Крещения Руси – важные даты

Важные церковные праздники и дни для православных в июле 2022.
Во втором месяце лета выпадает несколько значимых для православных христиан церковных дат, среди которых Рождество Иоанна Предтечи или Ивана Купала и день Крещения Руси. Когда заканчивается Петров пост 2022 и отмечают день Святой Ольги, разобрался Главред.
О том, какие церковные праздники верующие отмечают в этом году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.
Постные дни в июле 2022 продолжаются до 11 июля. Петров пост 2022, который начинается 20 июня, продолжается 22 дня и заканчивается за день до праздника Петра и Павла. В среду и пятницу 13, 15, 20, 22, 27, 29 июля предусмотрены однодневные посты. Разрешено употреблять горячую пищу без растительного масла.
2 июля – какой церковный праздник
- Преподобного Паисия Великого.
6 июля – какой церковный праздник
- Владимирской (Вышгородской) иконы Божией Матери.
7 июля – какой церковный праздник
- Рождество Святого Иоанна Предтечи.
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9 июля – какой церковный праздник
- Тихвинской иконы Божией Матери.
12 июля – какой церковный праздник
- День Святых апостолов Петра и Павла.
15 июля – какой церковный праздник
- Возложение Честной Ризы Пресвятой Богородицы у Влахерне.
23 июля – какой церковный праздник
- Преподобного Антония Киево-Печерского, настоятеля.
24 июля – какой церковный праздник
- День Святой княгини Ольги.
26 июля – какой церковный праздник
- Собор Архангела Гавриила.
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28 июля – какой церковный праздник
- День Крещения Руси. День великого князя Владимира. Собор Киевских Святых.
29 июля – какой церковный праздник
- Священномученика Афиногена.
30 июля – какой церковный праздник
- Святогорской иконы Божией Матери.
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