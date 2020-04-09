"Охрана, как у Путина": астролог сказал, кто может убить Зеленского

Владимира Зеленского может убить человек, которому он доверяет, предупредил астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс сказал, что во время церемонии инаугурации тогда еще новоизбранный президент Владимир Зеленский впервые поднял булаву в неблагоприятный момент – был разрушительный, 10-й, градус Льва, символ момента – повешенный человек.

Такой символ указывает на большую вероятность покушений на жизнь главы государства, украинскому лидеру стоит обзавестись такой же охраной, как у президента Российской Федерации Владимира Путина, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам астролог, Зеленского может убить человек, которому тот доверяет.

"Зеленскому опасно слепо доверять кому-либо. Потому что кто-то близкий, пользующийся доверием Зеленского, может лишить его жизни", – сказал собеседник.

Эксперт добавил, что глава нашей страны всегда должен ходить в бронежилете.

Читайте также"Киев станет не хуже Дубая": экстрасенс сказал, когда начнется подъем Украины"…Вспомните хотя бы слова Дмитрия Яроша (бывший нардеп, экс-лидер Правого сектора – Ред.) о том, что, если Зеленский предаст тех, кто погиб на Майдане и на Донбассе, потеряет жизнь и "будет висеть на каком-нибудь дереве на Крещатике". Ярош, не зная символа, который восходил в момент инаугурации Зеленского, высказал столь точную угрозу", – подчеркнул Росс.

Напомним, Владимир Зеленский победил на президентских выборах весной 2019 года, инаугурация прошла 20 мая. Астролог Влад Росс говорил, что в 2020-м Зеленскому не грозит свержение с поста.