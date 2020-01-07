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Астролог рассказал, что ждет Зеленского в 2020-ом

7 января 2020, 05:30

Влад Росс предупредил президента о том, чем его попытаются скомпрометировать недоброжелатели.

Зеленский
Астролог рассказал, о политическом будущем и личной жизни Зеленского / УНИАН

Для президента Украины Владимира Зеленского 2020 год обещает быть более-менее благополучным и принести стабильно высокий рейтинг, дипломатические успехи и обновление команды. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По прогнозу астролога, до 2021 года народная поддержка Зеленского будет оставаться по-прежнему широкой, а его рейтинги не будут падать до 2021 года – до момента, пока Сатурн не пройдет по Солнцу в гороскопе президента.

"Так что Зеленскому не грозит свержение с поста президента. Досрочных президентских выборов в Украине не будет", – отметил Росс.

Однако, по словам Влада Росса, в гороскопе Зеленского в доме власти в следующем году расположится Уран, что указывает на кардинальное обновление его окружения.

Читайте такжеШальная удача в 2020 году: астролог назвала везунчиков и баловней судьбы"Благодаря этому обновлению противоречия и разногласия в команде Зеленского будут сняты. Весной Зеленский может поменять некоторых людей в Офисе президента, заменить премьер-министра. А осенью очень вероятные досрочные парламентские выборы, по итогам которых фракция Слуга народа уже будет состоять из "своих" людей Зеленского, а не из разношерстной толпы. Так что Уран в зените годового гороскопа говорит об обновлении окружения и серьезных кадровых перетасовках", – рассказал Росс.

Если Зеленский произведет все эти кадровые перестановки, с новой командой работа пойдет активнее и продуктивнее, убежден астролог.

"В гороскопе Зеленского взойдет царственный Лев, который будет сиять в его гороскопе весь год. Лев будет главенствующим знаком, потому свержение с должности или уход с нее по какой-то причине до срока Владимиру Зеленскому точно не грозит. У него все будет замечательно и прекрасно", – отметил Влад Росс.

Главную задачу на год для Зеленского, по словам Росса, определит четвертый дом гороскопа, то есть земля.

"Решение вопросов, связанных землей, будут определять многое в новом году. И хотя весной возможны протесты против открытия рынка земли, звезды говорят, что Зеленскому удастся все-таки завершить земельную реформу", – считает астролог.

По прогнозу Росса, в 2020 году президента ждет множество зарубежных поездок – "он все время будет на колесах". И эти поездки обещают быть удачными для Украины. Астролог также уточнил, что в дороге и во время вояжей Зеленского не предвидится никаких неприятных ситуаций или аварий.

Читайте такжеАстролог сказал, каким 2020-й будет для ПутинаРосс убежден, что 2020-ый будет очень удачным годом для переговоров и больших достижений Зеленского на дипломатическом поприще.

"В доме дипломатии и переговоров в гороскопе Зеленского расположится Луна в соединении с Меркурием. Это значит, что сумеет находить такие аргументы в ходе переговоров, которые будут определять их исход на пользу Украине. Таких аргументов не умел находить ни один предыдущий президент Украины. Зеленский будет очень убедителен и успешен в переговорах. Зеленский настолько научится договариваться и переубеждать собеседников, что станет непревзойденным переговорщиком, талантливым дипломатом, просто мастером в этом деле", – уверен Влад Росс.

Однако астролог отметил, что Зеленскому, ведя переговоры, необходимо говорить с человеком, глядя в глаза, при личной встрече.

"Для Зеленского важно тет-а-тет говорить с человеком, дабы достичь желаемого. Именно потому ничего не двигалось, пока он лично не встретился с Путиным. Зеленский знает свою способность очаровывать людей и убеждать их (это умение определено тем, что в момент рождения Зеленского Венера была в соединении с Солнцем)", – объяснил Росс.

При этом астролог уточнил, что Путину на переговорах не удастся "втюхивать" Зеленскому выгодные исключительно России сценарии.

"Зеленскому будет удаваться пресекать все эти попытки. Ему вообще сложно что-либо навязывать – к необходимости принятия того или иного решения он должен прийти сам. Эта черта определяется тем, что в гороскопе Зеленского Луна в соединении с Сатурном и Марсом в знаке Льва. Сатурн в таком положении указывает на то, что этого человека невозможность "переломить через колено", – отметил Влад Росс.

Астролог убежден, что встреча в нормандском формате, состоявшаяся в декабре 2019 года в Париже, была победой Зеленского.

"Мы скоро это увидим – и по итогам обмена пленными, и по тому, как будет развиваться ситуация на Донбассе, в частности, по мере того, как будет затухать конфликт. Все это будет уже в ближайшее время", – прогнозирует Росс.

Читайте такжеДеньги с неба: астролог назвала самый удачливый знак Зодиака в 2020 годуТак, миротворческие потуги Зеленского, по мнению астролога, в 2020 году увенчаются успехом, и в наступившем году установится мир, а конфликт на Донбассе будет заморожен.

Кроме того, по словам астролога, в новом году Зеленского может ждать война с олигархами, которая не в последнюю очередь будет начата из-за неподкупности президента.

"От своих источников знаю, а потому могу всех поздравить с тем, что впервые в Украине на посту президент оказался человек, который вообще не берет взятки. Абсолютно! Ему предлагали колоссальные суммы, но всех ждал твердый отказ. Зеленскому это чуждо, он категорически не приемлет этого. К тому же, он понимает, что, когда человек не берет взяток, им нельзя манипулировать, на него сложно влиять. Отчасти из-за этого у Зеленского портятся отношения с олигархами, и скоро с ними у президента начнется большая война. По моим прогнозам, как раз 2020 год может ознаменоваться началом такой войны. Зеленскому важно поставить на место Ахметова, потому что с ним будет сложнее всего", – рассказал Влад Росс.

Также, по мнению астролога, есть риск, что оппоненты Зеленского, вытащив историю из прошлого, спровоцируют сексуальный скандал, в котором будет фигурировать президент.

"Венера в соединении с Нептуном в годовом гороскопе Зеленского находится в доме секса. А Нептун всегда указывает на какие-то тайные истории, всплывающие из прошлого, на тайную любовь. Возможно, какой-то старой-давнишней историей его будут шантажировать", – предостерег Росс.

При этом он добавил, что, судя по гороскопу, Зеленский – верный и надежный человек в семейных отношениях, который не склонен к изменам.

"Однако Зеленский, будучи известным человеком, звездой, естественно, пользуется успехом у женщин. Ему доводилось сниматься в кино в любовных сценах с известными женщинами-артистками... Возможно, с кем-то из них когда-то и мог завязаться мимолетный роман, например, с какой-нибудь Верой Брежневой", – предположил астролог.

Хотя, по словам астролога, гороскоп Владимира Зеленского ничем не указывает на возможность каких-то интрижек или романов "на стороне".

"Изменять супруге он однозначно не будет. Зеленский очень тепло относится к жене и искренне привязан к ней", – подчеркнул Росс.

А вот со здоровьем в новом году у Владимира Зеленского могут возникнуть неожиданные проблемы, считает астролог.

"В 2020 году Зеленский может серьезно подорвать здоровье – у него в гороскопе сильно выражено соединение Сатурна и Плутона в доме здоровья. Поэтому ему крайне важно как-то находить время на отдых, восстанавливать силы и стараться высыпаться", – отметил Влад Росс.

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