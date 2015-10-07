Украинская певица пожелала Путину слышать голоса мертвых российских солдат: опубликовано видео

Известная украинская певица Анастасия Приходько "поздравила" президента РФ Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему слышать голоса погибших россиян.

Видео с пожеланием Путину Приходько опубликовала на своей странице в Facebook, пишет Апостроф.

"Хочу в его день рождения пожелать Владимиру Путину, чтобы к нему пришло много гостей. Матросов с подводной лодки "Курск", детей с бесланской школы, зрителей "Норд-Ост". Чтобы пришли к нему омские и псковские десантники с безымянных могил на Донбассе. Чтобы, придя домой, он слышал их голоса и понял, что ТАМ (на том свете, — ред) за все свои поступки ответит", — сказала Приходько.

видео: youtube.com