Праздник 9 января: как на год избавиться от грусти в Степанов день и поздравить Степу с Днем ангела

9 января 2019, 07:14

Главред узнал приметы и традиции праздника.

  • С Днем ангела, Степан – картинки listivki.ru
  • С Днем ангела, Степан – картинки listivki.ru
  • С Днем ангела, Степан – картинки listivki.ru
  • С Днем ангела, Степан – картинки listivki.ru
  • С Днем ангела, Степан – картинки listivki.ru
  • С Днем ангела, Степан – картинки listivki.ru
  • С Днем ангела, Степан – картинки listivki.ru
  • С Днем ангела, Степан – картинки listivki.ru
  • С Днем ангела, Степан – картинки listivki.ru

9 января отмечается Степанов день в честь первого христианского мученика святого Стефана.

В этот день девушки устраивают "похороны" своей грусти: где-нибудь вне дома устанавливали специальный сосуд, куда все местные девицы выливали по очереди принесенную с собою воду. Этот обряд символизировал собою смывание грусти с сердца.

Читайте такжеНе перепутать и не забыть: какого числа колядуют, а когда щедруют и посевают в 2019 годуВ деревнях на Степана заключали договора с пастухами (Степанов день еще называют в народе Днем пастухов) и продолжали праздновать Святки.

Снег в Степанов день предвещал мокрую ненастную погоду. Но в то же время снегопад сулил богатый урожай лесных грибов и ягод летом и осенью, а иней на ветках – знатный урожай зерна.

С этого дня ждали наступления крещенских морозов. Если только вороны на Степана не начинали гнездиться на снегу вместо деревьев – тогда ждали потепления. Также ждали тепла, если же лошадь фыркала в Степанов день и ложилась на снег.

Ну и, конечно же, 9 января поздравляют с именинами всех Степанов.

Степан: характеристика и значение имени

В переводе с древнегреческого имя означает "венок".

В детстве Степка непоседлив и игрив. Он легко находит общий язык с окружающими, а вот учиться не очень, так как очень неусидчив.

Читайте такжеНовогодние праздники 2019: что еще осталось отпраздноватьСтепан очень тонко подмечает чужие недостатки и долго помнит обиды, отчего лучше не иметь его своим врагом.

Из профессий Степану больше всего подойдут творческие: модельер, художник, архитектор.

Мужчины с этим именем очень бережливы, любят копить на черный день. Женятся, как правило, несколько раз. Муж из него выходит ревнивый, да и сам зачастую может дать повод супруге для сомнений в нем. Заботы о детях перекладывает, как правило, на жену.

Камень имени – авантюрин. По знаку Зодиака имя Степан больше всего подходит Близнецам, Овнам, Скорпионам, Весам, Водолеям, Козерогам и Рыбам.

Именины Степана: поздравления

День ангела сегодня твой, Степан,

Прими от всей души поздравленья,

Характер твой, конечно же, без изъян,

Ты даришь всем отличное настроение.

Дай Бог тебе удачи, счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть все задуманное непременно свершится.

***

Поздравляю, Степан. Силы, Таланта, Естественности, Праздников жизни, Абсолютных побед, Неизменного счастья! Пусть в жизни будет масса ярких дней, больших удач, весомых перспектив. Степа, будь всегда уверен в себе, любим близкими, жизнерадостен душой и сердцем.

***

3 смс - 199 символов:

Мы тебя хотим поздравить,

Пожелать тебе, Степан,

Чтобы ты отдыхал почаще

И объездил много стран,

Чтоб на все свои вопросы

Ты ответы находил,

Чтоб в семье все было гладко,

Чтоб всегда ты счастлив был!

***

4 смс - 225 символов:

Дорогой Степа, от всего сердца тебя поздравляю и хочу пожелать жить без сомнений и печали, браво работать и постигать в делах успех, искренне любить и заботиться о близких, мечтать о сокровенном и стремиться к своим желаниям.

***

Желаю счастья Степе я,

Чтоб рядом верные друзья

Всегда с тобою находились,

Чтоб близкие тобой гордились,

Чтобы сбылись твои желанья,

Чтоб было женское вниманье,

Всегда достойным оставайся,

И только чаще улыбайся!

***

Именины у Степана –

Славное событие!

Каждый день пускай приносит

Важные открытия!

Пусть прекрасные мгновенья

Судьбу озаряют,

Радости и вдохновенья

Я тебе желаю!

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