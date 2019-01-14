Робби Уильямс троллит легендарного гитариста Led Zeppelin песнями Black Sabbath

14 января 2019, 16:36

Кроме того, поп-певец часто пародирует в своем саду бывшего певца Led Zeppelin - Роберта Планта.

Джимми Пейдж и Робби Уильямс / BBC.com

Известный британский поп-исполнитель Робби Уильямс, устраивает регулярные ссоры со своим легендарным соседом – гитаристом и композитором, бывшим лидером популярнейшей хард-рок- группы Led Zeppelin Джимми Пейдж.

Соответствующее сообщение опубликовал портал ВВС. По данным журналистов, чиновники администрации лондонских районов Кенсингтон и Челси, Уильямс и Пейдж поссорились из-за планов Уильямса расширить свой особник – ради подземного бассейна.

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В жалобе говорится, что Уильямс установил мощные акустические системы на улице и включает музыку всякий раз, когда рядом появляется Пейдж. При этом чаще из громадных колонок звучат песни основных конкурентов Led Zeppelin в 1970-е − Black Sabbath и Deep Purple.

Кроме того, по данным портала Daily Telegraph, Уильямс периодически изображает бывшего вокалиста Led Zeppelin Роберта Планта – надевает длинный блондинистый парик и засовывает под одежду подушку, имитируя располневшего в последние годы – и в таком виде ходит по саду.

Напомним, ранее Робби Уильямс, выступая на открытии ЧМ-2018 в России, показал неприличный жест.

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Лондон Робби Уильямс Led Zeppelin Джимми Пейдж
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