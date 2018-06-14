Фак россиянам: Робби Уильямс открыл ЧМ-2018 неприличным жестом

Британский певец Робби Уильямс, которого обвинили в продажности из-за выступления на ЧМ-2018 в России, отличился на церемонии открытия в Москве.

Певец показал фак во время прямого эфира на стадионе "Лужники" перед первым матчем между Россией и Саудовской Аравией.

Напомним, решение Уильямса выступить в РФ раскритиковали британские СМИ, политики и публичные люди.

"Есть много возможностей для Робби Уильямса заработать деньги, но он продал душу диктатору. Позор тебе. Это сообщение от имени Сергея Магнитского, Бориса Немцова, Анны Политковской, Натальи Естримовой, жертв МН 17, 10 тысяч мертвых украинских солдат", - цитируют британские СМИ слова британского финансиста Уильяма Браудера.