Водосвятие 2019: когда освящают воду в церкви и как использовать иорданскую воду

Когда освящают воду на Крещение / bikepost.ru

Праздновать Крещение Господне 2019 Украина – и все православные – начинает уже с вечера 18 января, то есть с Крещенского сочельника.

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Главный обряд праздника – водосвятие, то есть освящение воды. Святят ее как непосредственно в церквях, так и в специальных прорубях, вырубленных во льду в форме креста – так называемых иорданях.

Когда можно освятить воду в церкви

На Крещение воду в церквях начинают святить с вечера 18 января, то есть в Крещенский сочельник. Во многих храмах освященную воду для питья раздают уже после обеда 18 января. Крестят воду и утром 19 января.

Более того, считается, что вода в иорданях остается освященной до самого отдания Богоявления, то есть окончания празднования Крещения 2019, которое состоится 27 января.

По народным приметам, любая вода, на которую в ночь с 18 на 19 января попали лунные лучи, считается освященной самими Небесами. Поэтому в старину (а во многих регионах Украины и сейчас) в эту ночь специально оставляют на подоконниках в прозрачных емкостях заранее набранную воду.

В этих же купелях проводят крещенские купания – перед этим исповедовавшись и причастившись в церкви.

Ранее Главред сообщал о том, где в Киеве можно окунаться на Крещение. В столице Украины на Крещение-2019 обустроят достаточно много купелей.

Святая вода: свойства

Освященная вода считается целебной: она укрепляет веру в человеке и помогает излечиться от болезней.

Водой, освященной на Крещение, принято святить затем свой дом. Делают это правой рукой по часовой стрелке. Начинать непременно нужно от входной двери, осеняя крестом каждый угол, и заканчивать ею же. Тем самым люди ограждают свой дом от злых сил и нечисти.

Святая вода: применение

Верующие люди пьют святую воду ежедневно по утрам – по чайной ложке и обязательно после молитвы. При этом считается, что ни в коем случае нельзя пить святую воду в дурном настроении или со злыми мыслями – так вода теряет все свои чудодейственные свойства.

Молитва на освящение воды в Крещение

Боже Великоименитый, творяй чудеса, имже несть числа! Прииди к молящимся рабом Твоим, Владыко: посли Духа Твоего Святаго и освяти воду сию, и даждь ей благодать избавления и благословение Иорданово; сотвори ю источник нетления, освящения дар, грехом разрешение, недугом исцеление, бесом погибель, противным силам неприступну, ангельския крепости исполнену: яко да вси почерпающии ю и приемлющии от нея имеют на очищение души и тела, на исцеление вредом, во изменение страстем, во оставление грехов, во отгнание всякаго зла, на окропление и освящение домов и на всяку пользу подобну. И аще что в домех, или на месте правоверно живущих сия вода окропит, да отымет всяку нечистоту, да избавит от всякаго вреда, ниже тамо да водворяется дух губительный, ниже воздух вредяй, да отбежит всякое мечтание и навет крыющагося врага, и аще нечто есть, еже или здравию живущих завидит, или покою, окроплением сия воды да отразится, яко да благословися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.