Как написать резюме на работу: от примеров до рекомендаций

Как правильно составить резюме / Jobsora

Если еще пару лет назад при написании резюме акцент делали на полученном образовании, выпячивая престижный диплом или свидетельство об окончании модных курсов – то трендом 2019 уже окончательно стал упор на практические навыки: именно их в первую очередь просматривают и оценивают будущие работодатели.

Главред узнал, что больше всего ценится в резюме 2019 и как создать резюме в Украине, чтобы легче найти отличную работу.

Резюме – это очень тезисное (сжатое) предоставление информации о профессиональных навыках.

Читайте такжеСлабая экономика, проблемные кредиты и заробитчане: МВФ опубликовал отчет по УкраинеВ последнее время некоторые работодатели предпочитают запрашивать Сurriculum Vitae (CV) – это, по сути, автобиография. Попросив прислать CV, эрчайр (кадровик), вероятнее всего, хочет оценить вашу коммуникабельность и умение преподать (презентовать) себя.

При составлении CV акцент делается не только на профессиональных умениях, но также описывается хобби, увлечение здоровым образом жизни и т.п. Подобные резюме чаще всего просят, когда ищут человека на вакансию, где необходим хорошо подвешенный язык и умение продать что угодно – от идеи до конкретного товара: то есть от простых продажников до вице-президентов компании.

Как правильно составить резюме: основные правила

Главные правила при составлении резюме:

грамотность: проверяйте все написанное через Word или специальные сайты в интернете (LanguageTool, к примеру), попросите друга проверить за вами "свежим взглядом" или перечитайте сами через день-другой;

язык – зависит от языка объявления: если вакансия описана на русском, то можно присылать резюме на русском, на украинском – значит, на рідній мові, на английском – вот заодно и продемонстрируете свой уровень владения иностранным;

фото – максимально нейтральное (практически как на паспорт) с акцентом на лицо, а не на фигуру;

основная часть (львиная доля) резюме должна быть посвящена вашим профессиональным навыкам и практическим умениям: они есть у каждого, даже у недавнего студента (делал же он практические задания, проходил практику, реализовал себя в каких-то хобби);

места предыдущих работ перечисляются в обратном порядке – от более новых до самых первых в конце списка;

стоит избегать пассивной формы: не "меня направили…" – а "я выполнял работу/обязанности";

название занимаемых ранее должностей можно и нужно писать "человеческим языком": то есть "бренд-менеджер" вместо "менеджер по маркетингу", "журналист" вместо "редактор ленты новостей" и т.п.;

размер – не более двух листов А4.

Резюме должно быть – лаконичным, точным, полным.

При этом необходимо избегать:

громоздких конструкций: лучше разбить предложения на несколько простых по 6-7 слов максимум;

непонятных аббревиатур;

излишне хвалебных характеристик, лучший вариант – сухие факты: для продажника, к примеру, "выросли продажи на столько процентов", для того же журналиста – "повысился трафик на…" и "просмотры моих статей составляли, в среднем" т.п.

лишних эпитетов (исполнительный, инициативный и пр.), еще раз – акцент на навыки;

указания семейного статуса – если это специально не оговорено в самой вакансии (что редкость). И, конечно, не стоит писать "имею детей" – их воспитывают вообще-то;

обтекаемых формулировок.

Большинство современных сайтов по поиску работы предоставляют конструктор резюме: вы просто заполняете обязательные поля (типа ФИО, даты рождения, образования и мест работы). И простор для творчества остается, по сути, лишь при написании тех самых навыков, о которых уже не раз упоминалось выше.

Идеальное резюме: пример

Резюме: образец на русском / work.ua

Резюме: образец на русском / work.ua

Резюме: образец на русском / work.ua

Резюме: образец на русском / work.ua

Резюме: образец на русском / work.ua

Резюме: образец на русском / work.ua

Резюме: образец на русском / work.ua

Резюме: образец на русском / work.ua

По материалам: work.ua, rabota.ua.