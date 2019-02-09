Как делать сырники: простые рецепты сырников

Собраны простые рецепты сырников / Скриншот видео с youtube.com

Сырники: что это за блюдо

Сырники являются традиционным блюдом в украинской, русской и белорусской кухне (россияне также называют сырники творожниками).

На украинской территории блюдо сырники появилось давно, его описание есть в поваренных книгах XVIII — первой половины XIX века.

Считается, что сырники придумали крестьяне — у них было достаточного много творога, а хранить его было негде, поэтому нужно было придумать, что с ним приготовить и таким образом подарить продукту новую жизнь.

Главред решил узнать, как готовить сырники, и собрал простые рецепты этого блюда.

Простые рецепты сырников

Рецепт сырников: пышные сырники с манкой

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить пышные сырники с манкой: 900 граммов творога (должен быть сухим и жирным — не менее 10% жирности), 4-6 столовых ложек сахара, 1 яйцо, 75 граммов манки, ванильный сахар — по вкусу.

Как делать сырники с манкой

Творог нужно отбросить на марлю, чтобы ушла лишняя жидкость. Потом отожмите творог в марле — чем сильнее, тем лучше. Вбейте в творог яйцо, всыпьте ванильный сахар, добавьте обычный сахар, манку и все перемешайте.

Оставьте массу в кухне на столе на 15-20 минут, чтобы манка набухла. Позже из части творога сформируйте колбаску средней толщины и порежьте ее на кусочки — заготовка на один сырник должна весить около 50 граммов.

Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецептыПрисыпьте рабочую поверхность мукой и поставьте на нее кусочки порезанной массы, немного посыпьте нож мукой и придайте с помощью ножа и руки каждому кусочку форму бочоночка — прокрутите на поверхности между рукой и ножом, а потом придавите плоскостью нож).

Заготовки отправьте в морозилку на 5-7 минут. Примороженные бочоночки жарьте на сковороде на разогретом растительном масле на медленном огне до золотистого цвета с обоих сторон.

Рецепт сырников: сырники без яиц (можно добавить изюм или курагу)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить сырники без яиц: 500 граммов творога, 1,5-2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки муки (с горкой).

Как приготовить сырники без яиц

Разомните творог, чтобы он стал однородной массой, добавить в него сахар, и все тщательно перемешать. Потом добавьте в массу муку.

Присыпьте рабочую поверхность мукой, разделите тесто пополам и раскатайте колбаску. Разрежьте колбаску на кусочки толщиной около 1,5 сантиметра. Каждый из кусочков обваляйте в муке и сформируйте из них руками бочоночки. Заготовки нужно обваливать в муке непосредственно перед жаркой.

Читайте такжеТесто на пиццу: лучшие простые рецепты основы для пиццыНалейте на сковороду немного растительного масла, разогрейте сковородку, выложите бочоночки и поджарьте с обеих сторон до золотистой корочки. После этого накройте сковороду крышкой, уменьшите огонь и доготовьте сырники.

Сырники можно не только жарить на растительном масле, но и выпекать в духовке. Сырники с очень маленьким количеством сахара и без сухофруктов, приготовленные в духовке, можно считать диетическим блюдом.

Рецепт сырников: сырники в духовке (с мукой)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить сырники в духовке: 500 граммов творога, 5 столовых ложек сахара, 2 яйца, 0,5 чайной ложки соли, 1 чайная ложка разрыхлителя, 200 граммов муки, 0,5 чайной ложки соды.

Как делать сырники в духовке

Разомните творог, добавьте сахар, яйца, соль, и все вымешайте. В отдельной миске смешайте разрыхлитель, муку и соду и аккуратно пересыпьте в сырную массу. Замесите однородное тесто, если оно жидкое — добавьте муку.

Читайте такжеПраздничные салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецептыПрисыпьте руки мукой и сформируйте небольшие шарики размером с яйцо. Положите сформированный шарики на смазанный маслом противень на достаточном расстоянии, поскольку при выпекании сырники подрастут. Немного придавите шарики так, чтобы вышли толстенькие коржики.

Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте 30 минут.

Рецепт сырников: сырники в духовке (с манкой и изюмом)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить сырники в духовке: 500 граммов творога, 2 яйца, 2 столовые ложки манки, 2 столовые ложки сахара, горсть изюма.

Как делать сырники в духовке

Разомните творог, отделите белки двух яиц от желтков. Добавьте в творог желтки, манку, сахар, изюм, и все тщательно перемешайте. Отдельно взбейте белки в пышную пену, добавьте в сырную массу и замешайте тесто.

Сформируйте маленькие шарики, обваляйте в муке и выложите на противень, смазанный маслом, придавливая каждый. Выпекайте шарики в духовке, разогретой до 170-200 градусов, 20-30 минут.