Слоеное тесто, заварной крем: как приготовить вкуснейший торт Наполеон

27 февраля 2019, 07:42

Торт наполеон напрямую не связан с известным французским императором.

Главред рассказал, как приготовить лучший торт наполеон
Главред рассказал, как приготовить вкуснейший торт наполеон / Скриншот видео с youtube.com

Торт наполеон: история блюда

Торт наполеон состоит из слоеного теста и заварного крема. Считается, что впервые слоеное тесто придумали на Востоке и готовили из него пахлаву. 

В то же время авторство слоеного теста, которое широко используется в кулинарии сейчас, приписывают кондитеру-французу Клавдию Геле — в 1645 году во Франции он замесил тесто, раскатал, положил на него масло, потом сложил тесто, снова раскатал, повторил все эти действия несколько раз, отправил тесто в печь и получил высокую выпечку, которая состояла из большого количества слоев.

Потом Геле отправился в Италию, чтобы улучшить свое кулинарное мастерство, и устроился стажером в пекарню, которая принадлежала братьям Моска. Позже хозяева пекарни выдали рецепт слоеного теста за свое изобретение, но француз это так не оставил и подал в суд. 

Один из братьев сбежал из Италии в Неаполь, а уже там неизвестный работник пекарни промазал слои теста заварным кремом, и так получился торт, который сейчас известен под названием наполеон. 

Читайте такжеКак делать сырники: простые рецепты сырниковВо Франции блюдо сначала называли "napolitano" ("неапольский"), а в народе торту дали другое название — "неаполитанец". Позже торт начали именовать мильфей, что в переводе на русский означает тысячелистник. 

Считается, что в Россию торт попал во время Великой французской революции, а потом его название — "неаполитанец" — исказилось, и торт стали называть "наполеоном" в честь Наполеона Бонапарта, который во Франции 9 ноября 1799 года осуществил государственный переворот и пришел к власти, эту дату историки признали концом Великой французской революции.

Главред решил найти лучший рецепт торта наполеон, и, конечно же, рецепт слоеного теста, а также объяснить, как делать заварной крем для наполеона.

Вкуснейший торт наполеон: рецепт наполеона

Слоеное тесто быстрого приготовления (быстрое слоеное тесто)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить слоеное тесто на торт наполеон: 2 яйца, 1 чайная ложка соли, 1,5 столовой ложки 5-7% уксуса, 220 миллилитров ледяной воды, 750 граммов просеянной муки, 600 граммов замороженного сливочного масла.

Как делать слоеное тесто для торта наполеон

Вбейте яйца в мерную кружку, добавьте соль, уксус и все перемешайте. Потом добавьте в жидкость ледяную воду и все тщательно перемешайте. Всего должно получиться 375 миллилитров жидкости. Приготовленную жидкость отправьте в холодильник. 

Высыпьте на стол муку, возьмете масло, окунайте его в муку и перетирайте на крупной терке. Натертое масло смешивайте с мукой, соберите горкой и сделайте углубление.

Потом влейте в углубление приготовленную жидкость и быстро приготовьте тесто — его нельзя месить, ингредиенты нужно аккуратно поднимать с разных сторон к середине, складывать слоями и аккуратно прижимать. 

После этого придайте тесту форму прямоугольника, положите в пакет или покройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 2 часа (слоеное тесто лучше держать в холодильнике 10-12 часов).

Заварной крем для наполеона

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить крем для наполеона: 1 литр молока, 320 граммов сахара, 4 яйца, 120 граммов муки, 20 граммов сливочного масла.

Как приготовить заварной крем для наполеона

Ополосните кастрюлю холодной водой, влейте в нее молоко, добавьте сахар и поставьте на большой огонь. Все время помешивайте жидкость, пока сахар полностью не растворится. Потом уменьшите огонь до среднего и оставьте жидкость нагреваться.

Вбейте в миску 4 яйца, добавьте муку и все перемешайте миксером (ингредиенты не нужно взбивать), чтобы смесь стала однородной. Влейте в смесь два половника горячего молока с сахаром и перемешайте.

Читайте такжеПростые рецепты кексов: как готовить "крутезные" кексыПотом влейте в смесь еще два половника жидкости, все перемешайте. После этого перелейте смесь в кастрюлю с жидкостью, все перемешайте, поставьте кастрюлю на огонь и варите крем, постоянно помешивая, пока он не загустеет.

Добавьте в крем сливочное масло, перемешайте и перелейте в миску. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте остывать до комнатной температуры. 

Масляный заварной крем для наполеона

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить масляный заварной крем для наполеона: 300 граммов мягкого сливочного масла, приготовленный заварной крем, 10-15 граммов ванильного сахара.

Как приготовить масляный заварной крем для наполеона

Взбейте сливочное масло миксером. Потом понемногу добавляйте в масло уже сделанный заварной крем и сбивайте все до получения плотной пышной массы. В процессе взбивания добавьте ванильный сахар. 

Как выпекать слоеное тесто на торт наполеон

Разделите подготовленное тесто на три неравные части — две большие и одну — поменьше. Два коржа для торта сделайте размером 40×60 сантиметров, а если размер противня 30×40 сантиметров, то нужно испечь 4 коржа для торта. Корж меньшего размера выпекается для посыпки наполеона, его размер не очень важен. 

Чтобы раскатать коржи для торта — присыпьте стол мукой. Перед тем, как раскатывать коржи, присыпьте мукой стол, скалку и само тесто. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 миллиметра.

Протрите противень влажной тряпочкой и выложите на него пласт теста. Положите скалку на пласт теста, накройте ее частью теста и аккуратно переложите его на противень. 

На противне прижмите края теста и обрежьте излишки (излишки добавьте в корж для посыпки торта наполеон). Сделайте на корже маленькие надрезы ножом.

Читайте такжеКак приготовить блины: пять лучших рецептов блинчиковВыпекайте коржи для наполеона в разогретой духовке при температуре 200-220 градусов около 20 минут.

Проверить готовность коржа очень просто — приподнимите корж, если он не прогибается — значит, уже готов. Корж для посыпки нужно готовить немного дольше, он должен сильнее зарумяниться. Готовым коржам необходимо дать остыть. 

Как собирать торт наполеон

Разрежьте коржи для торта напополам и слегка подравняйте. Выложите на корж четвертую часть подготовленного крема и равномерно распределите его по поверхности. Поверх крема положите второй корж гладкой стороной вверх, слегка прижмите и смажьте его четвертой частью крема. 

Третий и четвертый корж также положите и смажьте кремом. Верх четвертого коржа тоже смажьте кремом. После этого смажьте оставшимся кремом и бока торта наполеон.

Как приготовить посыпку для торта наполеон

Измельчите в крошку корж, испеченный для посыпки торта наполеон. Добавьте в крошку 1 столовую ложку ванильной сахарной пудры, все тщательно перемешайте, а потом присыпьте полученной смесью бока и верх торта. Верх торта посыпьте 1-2 столовыми ложками ванильной сахарной пудры.

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