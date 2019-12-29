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Роскошный торт монастырская изба, рецепт и главный секрет

29 декабря 2019, 20:01

Чем дольше монастырская изба настаивается, тем она вкуснее.

Чтобы монастырская изба получилась вкусной, нужно знать один секрет - Торт монастырская изба
Чтобы торт монастырская изба получился вкусным, нужно знать один секрет / instagram.com/catkekscat

Совсем скоро Новый год, пора обдумывать новогоднее меню, неотъемлемой частью которого является десерт.

Считается, что символ 2020 года - Белая Металлическая Крыса, любит не только сыр, но и фрукты, поэтому Главред решил найти рецепт торта, в состав которого они входят.

Фрукты являются ключевым ингредиентом роскошного праздничного десерта - торт монастырская изба. Предлагаем вашему вниманию пошаговый рецепт этого десерта и раскроем главный секрет.

Роскошный торт монастырская изба, рецепт пошаговый

Рецепт, монастырская изба - какие ингредиенты пригодятся:

  • 500 г муки;
  • 50 г сахара;
  • 5 г соли;
  • 0,5 чайной ложки соды;
  • 250 г сметаны (20% жирности);
  • 250 г сливочного масла;
  • 1 л сливок;
  • 200 г сахарной пудры;
  • 800 г консервированной вишни без косточки;
  • 3 г ванилина.

Монастырская изба торт: главный секрет приготовления

Чтобы десерт получился вкусным и символ 2020, и родные, и близкие остались довольны, нужно соблюдать баланс между кислинкой вишни и сладостью крема.

Рецепт торта монастырская изба: как сделать тесто

Просейте муку, всыпьте сахар и соль и добавьте масло комнатной температуры, порезанное на куски. Перетрите смесь в крошку, а потом добавьте сметану и соду - сметаной погасите соду.

Все перемешайте, замесите тесто на торт изба, сформируйте шар, взвесьте его и разделите на 15 маленьких шариков. Отправьте шарики в холодильник на 30 минут. Через полчаса раскатайте шарики в полоски, уложите в них вишню, присыпьте сахаром, сформируйте с полосок трубочки и защипните края. 

Торт монастырская изба, рецепт: как выпекать трубочки

Разогрейте духовку до 180 градусов, положите на противень пергамент и уложите на него трубочки так, чтобы их шов был внизу. Выпекайте трубочки на торт изба 10-15 минут. Готовым трубочкам дайте полностью остыть.

Торт монастырская изба, рецепт крема

Взбейте сливки с сахарной пудрой и ванилином. Если сливки домашние и очень жирные – их можно развести молоком.

Рецепт торта монастырская изба: как сформировать роскошный десерт

Уложите на низ блюда пять трубочек, второй слой – четыре трубочки, третий - три, четвертый  две, а пятый - одна. Каждый слой смажьте кремом. Верх десерта аккуратно обмажьте кремом.

Торт монастырская изба можно украсить тертым шоколадом. Сформированный десерт отправьте в холодное место приблизительно на сутки. Чем дольше настаивается торт - тем он вкуснее.

  • Чтобы торт монастырская изба получился вкусным, нужно знать один секрет instagram.com/orlovacake
  • Чтобы торт монастырская изба получился вкусным, нужно знать один секрет instagram.com/orlovacake
  • Чтобы торт монастырская изба получился вкусным, нужно знать один секрет instagram.com/orlovacake
  • Чтобы торт монастырская изба получился вкусным, нужно знать один секрет instagram.com/orlovacake
  • Чтобы торт монастырская изба получился вкусным, нужно знать один секрет instagram.com/orlovacake
  • Чтобы торт монастырская изба получился вкусным, нужно знать один секрет instagram.com/orlovacake
  • Чтобы торт монастырская изба получился вкусным, нужно знать один секрет instagram.com/orlovacake
  • Чтобы торт монастырская изба получился вкусным, нужно знать один секрет instagram.com/orlovacake
  • Чтобы торт монастырская изба получился вкусным, нужно знать один секрет instagram.com/orlovacake

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