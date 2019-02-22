Устали от работы: Медсестры разбросали по больнице тараканов - опубликовано видео

Таракан. Иллюстративное фото / http://pim7.info

В больнице города Неаполя (Италия) медсестер подозревают в том, что они намеренно разбросали тараканов по территории.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Sky News. Насекомых запечатлел на видео один из пациентов. В ролике четко видно, что пол туалета в отделениях скорой и неотложной помощи покрыт тараканами.

Прибывшие на место происшествия карабинеры предположили, что к произошедшему причастны медсестры, желающие перевода в менее загруженное отделение – принеся тараканов в сумке, набитой опилками и листьями.

Insetti all’ospedale Vecchio Pellegrini, le #blatte del video sono state introdotte. L’entomologo: "Specie tipiche del Sud America, liberarle è pericoloso per l’ambiente. Possono proliferare e diventare invasive". Borrelli e Simioli: "Siamo di fronte ad un sabotaggio" pic.twitter.com/DihFJ1Z6CH — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) 2019年2月18日

Напомним, ранее в Южной Корее полуобнаженных медсестер заставили танцевать перед чиновниками.