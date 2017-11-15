В Южной Корее полуобнаженных медсестер заставили танцевать перед чиновниками: видео

В Южной Кореи разгорелся большой скандал, после того на корпоративной вечеринке в больнице Святого Сердца молодые медсестры в нижнем белье исполнили откровенный танец.

Часть видеозаписи мероприятия была опубликована на портале YouTube.

По данным корейских журналистов, танцевать сотрудниц заставило начальство. Им пришлось выступить перед руководством фонда, заведующего больницами и университетами Южной Кореи.

Ассоциация медсестер Южной Кореи подало официальную жалобу в Министерство труда и занятости на неподобающее отношение к медицинским работникам, которым, помимо всего прочего, платят невысокую зарплату и часто ставят сверхурочные смены. Чиновники пообещали разобраться в ситуации привлечь виновных к ответственности.