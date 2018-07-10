В Японии медсестра убивала пациентов, чтобы не объясняться перед родственниками

В Японии, в городе Иокогама медсестра заранее убивала пациентов в терминальной стадии, чтобы они не испортили ей дежурство своей смертью.

Об этом со ссылкой на собственные источники в полиции сообщает японская газета The Asahi Shimbun.

Медсестра Аюми Кубоки заявила, что убивала тяжелобольных пациентов из нежелания объясняться перед родственниками, если ее больные умрут во время ее дежурства.

Пока что 31-летнюю медсестру подозревают только в одном доказанном эпизоде намеренного убийства пациента - смертельной инъекции Созо Нишикава в сентябре 2016 года. За сутки до своего дежурства Кубоки проникла в его палату и ввела ему инъекцию антисептика с высоким содержанием бензалкония хлорида.

Спустя несколько часов мужчина скончался. Несмотря на то, что Кубоки к этому времени была уже на работе, с родными покойного пришлось объясняться ее коллеге, которая дежурила перед ней.

Полиция считает, что жертв могло быть значительно больше - и не все пациенты были в терминальной стадии, как утверждает сама медсестра-убийцы.

Кубоки была арестована 7 июля. О предъявленных ей обвинениях пока что не сообщается.

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Напомним, ранее полиция графства Чешир (Англия, Великобритания) задержала медсестру, работающую в больнице Countess of Chester Hospital − по подозрению в убийстве восьми новорожденных и покушении на убийство еще шестерых.