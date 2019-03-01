Шотландца обуяла непреодолимая эрекция из-за средства для загара

Приапизм / MedAboutMe

Жителя Шотландии злоупотребление средством для загара довело сперва до болезненной эрекции, а затем − и до временной импонтенции.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Daily Mail. Мужчина-бедолага купил препарат меланотан-2, сжигающий жир и вызывающий пигментацию кожи, как будто при загаре. Никто не предупредил его о том, что главный побочный эффект препарата – приапизм (постоянная и болезненная эрекция).

В итоге шотландец несколько месяцев делал себе инъекции меланотана-2. Одна из инъекций вызвала у него продолжительную болезненную эрекцию. Мужчина попытался подавить ее, обкладывая пенис льдом, но ничего не добился и обратился к врачам.

Чтобы восстановить нормальное кровообращение в гениталиях, ему каждые пять минут делали инъекцию туда. Медики не исключали, что для лечения понадобится хирургическое вмешательство, однако через полчаса эрекция все-таки спала. После этого к мужчины в течение четырех недель наблюдалось половое бессилие.

Напомним, ранее ученые рассказали, чем опасна для мужского здоровья импотенция. До этого британские ученые выпустили "умный" презерватив.