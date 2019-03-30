Родительская суббота 2019: что делать и как поминать

Родительская суббота: что делать / Bdzhola.com

30 марта отмечается третья родительская суббота Великого поста 2019.

Все родительские субботы, которые выпадают на время Великого поста, называются Вселенскими родительскими субботами, а панихиды, совершаемые в эти дни — вселенскими панихидами.

Главное в эти дни — лично помолиться об умерших и посетить литургию. Священники настаивают, что необходимо не просто подать записку о упокоении или заказать сорокоуст, а именно помолиться самому. Если обстоятельства не позволяют сходить в храм, то прочесть молитву можно и дома.

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Родительская суббота: молитва домашняя

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им Царство Небесное. Аминь.

Родительская суббота: как поминать некрещеного или иноверца – мусульман, евреев, католиков

Чтобы на литургии или на панихиде помянули усопших близких, нужно подать записку с их именами. В ней пишут лишь имена людей, крещеных в православной вере. Не пишут поминальных записок на имя самоубийцы или некрещенного в православной вере человека – это категорически запрещено.

Некрещенных или людей иной веры в храме поминать нельзя. Таких родных или друзей можно помянуть дома, помолившись и совершая в их честь и память добрые дела.

Родительская суббота: что нужно нести в церковь

Обычно в родительскую субботу на панихиду приносят продукты "на канон": любые постные продукты (к примеру, крупы, хлеб, овощи, фрукты, чай) и/или вино "Кагор".

Родительская суббота: что нельзя делать

В поминальные дни не принято говорить о покойниках дурного.

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