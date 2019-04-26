Грандиозный развод: астролог составил прогноз для Мелании Трамп

Астролог Влад Росс предсказал Мелании Трамп грандиозный развод / Reuters

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп 26 апреля отмечает свой 49-ый день рождения. Гороскоп для нее составил астролог Влад Росс.

"В гороскопе Мелании Трамп Луна – в Козероге и в соединении с Сатурном, и такая ситуация сохранится на весь год. Это – благоприятное положение планет для того, чтобы супруга американского президента могла реализовать свои амбиции, достигнуть целей и покорить вершины", - отметил Росс в комментарии Главреду.

По словам астролога, в течение нового года в жизни Мелании Трамп она будет весьма дипломатична.

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"Судя по гороскопу первой леди США, у нее все будет стабильно в ближайшее время. Никаких особых перемен в жизни супруги Трампа не предвидится до 2020 года. А вот в 2020-ом, особенно в конце года, ее могут ждать грандиозные события, в частности, Мелания Трамп может развестись с Дональдом Трампом, поскольку в ее гороскопе Уран соединится с Солнцем. А до того в ее личной жизни все будет спокойно", - резюмировал эксперт.

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