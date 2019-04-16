С днем ангела Никиты – поздравления и открытки

16 апреля 2019, 07:42

Главред собрал лучшие поздравления с именинами мальчиков по имени Никита.

  • День ангела Никиты – картинки Fresh-Cards.ru
  • День ангела Никиты – картинки Fresh-Cards.ru
  • День ангела Никиты – картинки Fresh-Cards.ru
  • День ангела Никиты – картинки Fresh-Cards.ru
  • День ангела Никиты – картинки Fresh-Cards.ru
  • День ангела Никиты – картинки Fresh-Cards.ru
  • День ангела Никиты – картинки Fresh-Cards.ru
  • День ангела Никиты – картинки Fresh-Cards.ru

День ангела Никиты 2019 отмечается сразу два дня подряд – 16 и 17 апреля. Так что есть сразу сдвоенный повод поздравить Никит с именинами.

Читайте такжеПогодные катаклизмы и метеозависимость: чего ждать украинцам от Еврейских кучек 2019А еще 16 апреля отмечаются именины Водяного – Водопол: считается, что с этого дня пробуждается от зимней спячки водяная нечисть, так что у водоемов стоит быть поосторожнее. В старину приметили, что с этой даты с рек начинал активно сходить лед, а следом ждали и разлива рек.

Именины Никиты по церковному календарю

Православные именины Никиты отмечаются:

  • 3 января – священномученик, епископ Белевский Никита Прибытков;
  • 13 февраля – затворник, епископ Новгородский Никита Печерский;
  • 4 марта – священномученик Никита Новый;
  • 2 апреля – исповедник, архиепископ Никита Аполлониадский;
  • 16 апреля – исповедник, игумен Никита Мидикийский;
  • 17 апреля – Афонский священномученик Никита Славянин;
  • 13 мая – затворник, епископ Новгородский Никита Печерский;
  • 17 мая – преподобный Никита (Нифонт) Алфанов, Сокольницкий, Новгородский;
  • 27 мая – затворник, епископ Новгородский Никита Печерский;
  • 2 июня – преподобный Никита Хиосский;
  • 6 июня – преподобный Никита Столпник, Переяславский;
  • 30 июня – преподобный Никита (Нифонт) Алфанов, Сокольницкий, Новгородский;
  • 4 июля – мученик Никита Ниросский;
  • 7 июля – епископ Ремесианский Никита;
  • 22 сентября – письмоводитель Никита Константинопольский, Хартуларий;
  • 28 сентября – великомученик Никита Готфский, Константинопольский;
  • 26 октября – исповедник и преподобный Никита Константинопольский;
  • 19 ноября – священномученик, епископ Орехово-Зуевский Никита Делекторский;
  • 28 ноября – священномученик, протодиакон Никита Алмазов;
  • 30 декабря – мученик Никита.

Значение имени Никиты

Имя имеет древнегреческое происхождение и означает – победитель.

Читайте такжеНикита Джигурда рассказал о репетициях с Анастасией ВолочковойНикиты знают себе цены, поэтому со стороны зачастую производят впечатление мужчин эгоистичных. Целеустремленные личности. Коммуникабельны, при этом большие индивидуалисты. Характером вырастают в отцов.

Сами детей своих очень любят, ради них способны на многие жертвы и в семье, и по жизни.

Имя Никита лучше всего подходит Девам, Весам, Тельцам и Близнецам.

У Никит, как правило, отлично складываются отношения с Кирами, а вот сложно им бывает найти общий язык с обладателями имени: Василиса, Глафира, Наталья, Пелагея и Тамара.

Поздравления с Днем ангела Никиты

Никита, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

***

4 смс - 225 символов:

Дорогой Никита, я тебя поздравляю. Желаю быть человеком удачи и везения, личностью больших успехов и знатных дел. Никита, пусть любая твоя дорога ведет тебя к счастью и реализации мечты, пусть рядом всегда будут любимые люди.

***

Никита, ты рожден, чтоб побеждать

И цели добиваться непременно.

Позволь тебе сердечно пожелать,

Чтоб этот дар хранил ты неизменно,

На радость дорогих тебе людей,

Победу сделав спутницей своей.

***

4 смс - 241 символ:

Замечательный Никита, поздравляю тебя, дорогой. Желаю ярких красок жизни и больших возможностей, желаю верности в любви и счастья в каждом дне. Пусть для Никиты не будет ничего невозможного, пусть громким успехом завершается любое твое дело.

***

С именинами поздравлю

Я любимого Никиту.

Пожелание составлю

Из словечек неизбитых.

Будь всегда в своей тарелке,

Своего во всем добейся.

Плюнь на кучу козней мелких,

Больше радуйся и смейся.

***

3 смс - 196 символов:

Поздравляю, Никитос!

Никогда не вешай нос.

Не грусти, не унывай,

Лишь о лучшем вспоминай.

Будь всегда красив, силен,

Смел, здоров, хитер, умен.

Пусть исполняться мечты,

Пускай счастлив будешь ты!

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поздравления именины открытки
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