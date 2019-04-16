С днем ангела Никиты – поздравления и открытки

Главред собрал лучшие поздравления с именинами мальчиков по имени Никита.
День ангела Никиты 2019 отмечается сразу два дня подряд – 16 и 17 апреля. Так что есть сразу сдвоенный повод поздравить Никит с именинами.
Читайте такжеПогодные катаклизмы и метеозависимость: чего ждать украинцам от Еврейских кучек 2019А еще 16 апреля отмечаются именины Водяного – Водопол: считается, что с этого дня пробуждается от зимней спячки водяная нечисть, так что у водоемов стоит быть поосторожнее. В старину приметили, что с этой даты с рек начинал активно сходить лед, а следом ждали и разлива рек.
Именины Никиты по церковному календарю
Православные именины Никиты отмечаются:
- 3 января – священномученик, епископ Белевский Никита Прибытков;
- 13 февраля – затворник, епископ Новгородский Никита Печерский;
- 4 марта – священномученик Никита Новый;
- 2 апреля – исповедник, архиепископ Никита Аполлониадский;
- 16 апреля – исповедник, игумен Никита Мидикийский;
- 17 апреля – Афонский священномученик Никита Славянин;
- 13 мая – затворник, епископ Новгородский Никита Печерский;
- 17 мая – преподобный Никита (Нифонт) Алфанов, Сокольницкий, Новгородский;
- 27 мая – затворник, епископ Новгородский Никита Печерский;
- 2 июня – преподобный Никита Хиосский;
- 6 июня – преподобный Никита Столпник, Переяславский;
- 30 июня – преподобный Никита (Нифонт) Алфанов, Сокольницкий, Новгородский;
- 4 июля – мученик Никита Ниросский;
- 7 июля – епископ Ремесианский Никита;
- 22 сентября – письмоводитель Никита Константинопольский, Хартуларий;
- 28 сентября – великомученик Никита Готфский, Константинопольский;
- 26 октября – исповедник и преподобный Никита Константинопольский;
- 19 ноября – священномученик, епископ Орехово-Зуевский Никита Делекторский;
- 28 ноября – священномученик, протодиакон Никита Алмазов;
- 30 декабря – мученик Никита.
Значение имени Никиты
Имя имеет древнегреческое происхождение и означает – победитель.
Читайте такжеНикита Джигурда рассказал о репетициях с Анастасией ВолочковойНикиты знают себе цены, поэтому со стороны зачастую производят впечатление мужчин эгоистичных. Целеустремленные личности. Коммуникабельны, при этом большие индивидуалисты. Характером вырастают в отцов.
Сами детей своих очень любят, ради них способны на многие жертвы и в семье, и по жизни.
Имя Никита лучше всего подходит Девам, Весам, Тельцам и Близнецам.
У Никит, как правило, отлично складываются отношения с Кирами, а вот сложно им бывает найти общий язык с обладателями имени: Василиса, Глафира, Наталья, Пелагея и Тамара.
Поздравления с Днем ангела Никиты
Никита, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
***
4 смс - 225 символов:
Дорогой Никита, я тебя поздравляю. Желаю быть человеком удачи и везения, личностью больших успехов и знатных дел. Никита, пусть любая твоя дорога ведет тебя к счастью и реализации мечты, пусть рядом всегда будут любимые люди.
***
Никита, ты рожден, чтоб побеждать
И цели добиваться непременно.
Позволь тебе сердечно пожелать,
Чтоб этот дар хранил ты неизменно,
На радость дорогих тебе людей,
Победу сделав спутницей своей.
***
4 смс - 241 символ:
Замечательный Никита, поздравляю тебя, дорогой. Желаю ярких красок жизни и больших возможностей, желаю верности в любви и счастья в каждом дне. Пусть для Никиты не будет ничего невозможного, пусть громким успехом завершается любое твое дело.
***
С именинами поздравлю
Я любимого Никиту.
Пожелание составлю
Из словечек неизбитых.
Будь всегда в своей тарелке,
Своего во всем добейся.
Плюнь на кучу козней мелких,
Больше радуйся и смейся.
***
3 смс - 196 символов:
Поздравляю, Никитос!
Никогда не вешай нос.
Не грусти, не унывай,
Лишь о лучшем вспоминай.
Будь всегда красив, силен,
Смел, здоров, хитер, умен.
Пусть исполняться мечты,
Пускай счастлив будешь ты!