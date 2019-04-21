Идеальный рецепт паски: когда ее печь и заговоры на деньги и любовь / 1zoom.ru

Уже в следующее воскресенье, 28 апреля, православные отмечают Пасху 2019.

Перед этим, с этого понедельника, нас ждет Страстная неделя 2019. За эту неделю всем православным надлежит приготовиться к празднованию Воскресения Христового: навести порядки в доме и в делах, испечь паски и покрасить яйца на Пасху и т.п. – чтобы в сам святой праздник никакие мирские дела не отвлекали от радости духовной.

Когда печь паску и красить яйца на Пасху в 2019 году

На прилавках магазинов уже появились и сами паски, и декор для окрашивания и украшения пасхальных яиц.

Однако, по традиции, пекут паски (в некоторых регионах – готовят куличи) и красят яйца на Пасху – в Чистый четверг. В 2019 году это 25 апреля.

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Сладкая пасха: рецепт

У каждой хозяйки наверняка есть в запасе и простые рецепты куличей, и рецепт пасхи по-домашнему (так – как не получается больше ни у кого другого, кроме нее самой). И для ее семье любая из этих пасок будет самой-самой – самой вкусной, самой сочной и т.д.

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Ранее Главред уже публиковал самый вкусный рецепт пасхи, рецепт пасхи от Ольги Матвей и рецепты необычных куличей – в нашем материале Рецепт пасхи: самая вкусная пасха и необычные куличи.

Мы предлагаем вам рецепт сочной пасхи от Руслана Сеничкина: благодаря наличию шоколада такая паска наверняка выйдет сладкой.

Вам понадобится:

мука – 350 г,

яйцо – 1 шт,

дрожжи – 7 г,

черный шоколад – 100 г,

молоко – 150 мл,

сахар – 100 г,

сливочное масло – 140 г,

изюм – 50 г,

грецкий орех – 50 г.

Как готовить – подробно показано на видео (оно длится меньше 4-х минут):

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Пасха классическая: рецепт

Это довольно простой рецепт пасхи, причем это рецепт пасхи в духовке. И тоже от Сеничкина.

Если решили выбрать этот быстрый рецепт кулича, то вам понадобятся:

мука – 1 кг;

молоко – 300 мл;

дрожжи – 50 г;

яйца – 5 шт.;

сахар – 400 г;

сливочное масло – 300 г;

ванильный сахар – 2 ч.л.;

изюм – 150 г.

Как готовить – наглядно показано на видео (просмотр также займет менее 4-х минут):

Идеальный рецепт пасхального кулича

Перед Пасхой многие ищут кулич, который всегда получается. Идеальный рецепт пасхального кулича представляет Валентина Хамайко.

Вам понадобятся:

свежие дрожжи – 12 г,

молоко – 150 г,

мука – 300 г,

желтки – 7 шт.,

сахар – 75 г,

соль – 1/4 ч. л.,

растительно-сливочная смесь – 75 г,

глазурь для декора.

Примечательно, что в этом рецепте опара для пасхи готовится легко и быстро: ее приготовление занимает всего пару минут.

Как готовить – смотрите на видео, с позитивными комментариями и подробными пояснениями:

Как красить яйца

Традиционным цветом пасхальных яиц считается красный: он символизирует кровь Христа. Чтобы добиться такого цвета, их красят луковой шелухой.

Помните, что перед окрашиванием яйца заранее отваривают вкрутую (чтобы долежали нормально до момента разговления на Пасху в воскресенье). Затем отбирают те, что не потрескались, остужают и обсушивают. Подробнее читайте в нашем материале Как покрасить яйца: свеклой, куркумой, зеленкой и еще масса оригинальных и проверенных методов.

Заговоры на пасху и пасхальные яйца

Есть заговор на пасху на деньги. Читают его, пока замешивают тесто: Как тесто пухнет на моей кухне, так деньги растут да в мой дом бегут! Так тому быть!

После того, как тесто переложили в форму, нужно произнести: Сколько добра в куличе моем, столько добра мне прибудет! Изюм да цукаты – будем богаты! Шафран – полон золота карман! Орехи да корица – силе мужской не охладиться! Сладкий мед – здоровье на весь год! Аминь.

В идеале все перечисленные специи нужно использовать при готовке.

Заговор на Пасху на любовь лучше начитывать, если выбрали рецепт кулича с творогом или творожную паску. Потому что читают его, как раз пока протирают творог через сито, добавляя туда цукаты и изюм: Тру-перетираю, плодами насыщаю, любовь рабы Божьей (имя) и раба Божьего (имя любимого) заклинаю: быть чистой да сладкой, без грубости да без сухости, с радостью, да без тягости. Аминь.

Когда творожную массу выкладывают в пасочницу, нужно сказать: Сосуд благодатный до краев наполню. Его – творогом, жизнь – любовью! Да будет ею жизнь полна – на долгие года! Аминь.

А уже после освящения в церкви, когда первый раз пробуешь такую паску, нужно сказать: Кто пасху мою вкушает, тому ничто не помешает любимым быть да с любовью в сердце жить! Аминь.

Также есть заговор на здоровье на пасхальные яйца. Утром на Пасху выбирают одно крашеное яйцо. Затем каждый из членов семьи легонечко стукает им об стол. Последним его стукает об стол больной член семьи со словами: Силы и здоровье мне семья дарит – и съедает его. Это должна быть его первая пища в это день.