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Вкуснейшая творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич

15 апреля 2020, 14:44

Творожную пасху не обязательно печь – ее можно довести до готовности в холодильнике.

Царская паска несложно готовится, но ждать, пока она дойдет, придется немало – Творожная пасха рецепт
Рецепт творожной паски Царской несложный, но ждать, пока изделие дойдет, придется немало / Скриншот с instagram.com/much.cake

На Пасху традиционно готовят не только обычный пасхальный хлеб, но и делают творожную паску, которая называется Царской. Также выпекают паски, в которые добавляют творог.

Главред решил объяснить, как готовится классическая творожная пасха Царская, а также быстрая паска с творогом в духовке, и собрать вкуснейшие рецепты

Вкуснейшие рецепты пасхи с творогом – Царская пасха и печеная паска

Вкуснейшая Царская творожная пасха – классический рецепт

Ингредиенты:

  • 500 г творога;
  • 150 г сметаны;
  • 70 г сливочного масла;
  • 4 желтка;
  • До 100 г сахара;
  • Пакетик ванилина;
  • 100 г сухофруктов.

Как готовится классическая Царская пасха творожная – рецепт с фото пошаговый

Маленький нюанс – вооружитесь кастрюлей с толстым дном. Именно в нее отправьте все ингредиенты, кроме сухофруктов, и взбейте, например, руками или блендером.

Для приготовления Царской пасхи нужна кастрюля с толстым дном – Творожная пасха рецепт
Чтобы получилась вкуснейшая сырная пасха, понадобится кастрюля с толстым дном / Скриншот

Кастрюля с толстым дном понадобится для того, чтобы все не подгорело. Поставьте подготовленные ингредиенты на средний огонь, не ленитесь все постоянно мешать и дождитесь первого пузырька – как только увидите его, снимайте кастрюлю с огня.

Придется немного подождать, с подготовленной массой можно продолжать работать после того, как она остынет и станет комнатной температуры. Лайфхак – можете поставить кастрюлю в холодную воду.

Когда масса остынет, она станет более густой, тогда и можно отправить в нее сухофрукты.

Для приготовления Царской пасхи понадобится кастрюля с толстым дном – Творожная пасха рецепт
Чтобы получилась вкуснейший творожный кулич, понадобится кастрюля с толстым дном / Скриншот

Возьмите чистую марлю, сложите в несколько слоев, немного намочите и уложите в форму для Царской пасхи. Разровняйте массу в форме с помощью лопатки, уложите оставшуюся часть марли, положите что-то плоское сверху, а потом – добавьте какой-то груз. 

Чтобы получилась вкуснейшая царская пасха, на форму нужно поставить что-то тяжелое – Творожная пасха рецепт
Чтобы получился вкуснейший кулич творожный, на форму нужно поставить что-то тяжелое / Скриншот

Рецепт творожной пасхи Царской воплощен в жизнь, осталось запастись терпением – паску нужно поставить в холодильник на 12 часов, а только потом можно украшать и есть. Присматривайте за пасхой, пока она будет в холодильнике – будет выходить лишняя жидкость, ее нужно сливать.

Царская пасха долго готовится, придется ждать более 12 часов – Творожная пасха рецепт
Рецепт вкусной творожной пасхи Царской долгоиграющий, придется ждать более 12 часов / Скриншот с instagram.com/much.cake

Вкуснейшая творожная пасха печеная – рецепт быстрый и простой

Ингредиенты:

  • 0,5 кг творога;
  • 2 стакана муки;
  • 1,5 стакана сахара;
  • 3 яйца;
  • 150 г масла;
  • 0,5 чайной ложки соды;
  • Уксус, чтобы погасить соду;
  • Щепотка соли.

Быстрая и вкуснейшая творожная пасха – рецепт пошаговый с фото

Большой плюс этой паски заключается в том, что с тестом не нужно долго играться – не понадобится опара, не нужно дожидаться, пока тесто встанет. 

Проследите только, чтобы ингредиенты были свежими, комнатной температуры, а мука – сухая.

Отделите белки от желтков. Сначала взбейте белки с сахаром и щепоткой соли. Потом добавьте в массу желтки, сливочное масло и взбейте массу, чтобы она стала однородной. 

Есть простое тесто для сырной паски – Творожная пасха рецепт
Тесто для печеной сырной паски можно сделать очень быстро / Скриншот

Потом постепенно просейте в массу муку, погасите соду уксусом, добавьте в тесто и все перемешайте. Проследите, чтобы тесто было однородным и не очень жидким. Этот рецепт сырной пасхи не предусматривает начинку, но ее можно добавить, например, всыпать в тесто немного сухофруктов или цукатов.

Есть простое тесто для сырной паски – Творожная пасха рецепт
Тесто для печеной сырной паски можно сделать очень быстро / Скриншот

Вкуснейшая творожная пасха в духовке – рецепт

Возьмите формочки для выпекания и заполните их тестом наполовину. Разогрейте духовку на 180 градусов и выпекайте кулич до готовности. Маленькие куличи могут готовиться около 40 минут, а большие – более часа. Проверьте готовность пасхи зубочисткой.

Как украшается творожная пасха печеная

Творожную пасху можно украсить помадкой. Для приготовления помадки понадобятся:

  • Белки – 2 штуки;
  • Сахарная пудра – 150 г;
  • Немного сока лимона.

Как приготовить помадку для печеной творожной паски

Взбейте белки с сахарной пудрой и лимонным соком, должна получиться пышная пена. Украсьте холодные паски помадкой. На помадку можно уложить еще какие-то украшения.

Сырную паску в духовке можно приготовить простым способом – Творожная пасха рецепт
Творожную паску в духовке можно приготовить простым способом / Скриншот

Также творожную паску можно приготовить без яиц. Как готовится творожная пасха без яиц – читайте в статье Царская и без выпечки: аппетитные рецепты творожной пасхи.

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