Поздравления с Пасхой 2019 и привітання з Великоднем 2019 – тексты и открытки

28 апреля 2019, 06:05

Главред собрал душевные поздравления с Воскресением Христовым, а также красивые открытки.

  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Мир позитива
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Мир позитива
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Мир позитива
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Мир позитива
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Мир позитива
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Мир позитива
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Мир позитива
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Мир позитива
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Мир позитива
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Мир позитива
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Мир позитива
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Мир позитива
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Мир позитива
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Фото из открытых источников
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Фото из открытых источников
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Фото из открытых источников
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Фото из открытых источников
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Фото из открытых источников
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Фото из открытых источников
  • Картинки с Пасхой и з Великоднем Фото из открытых источников

Сегодня, 28 апреля, православные отмечают величайший праздник – Пасху 2019 или Великдень 2019.

Ранее Главред разобрался, что святят на Пасху, а что нельзя вносить в храм. Заодно мы узнали погоду на Пасху 2019

В сегодняшнем материале Главред собрал лучшие поздравления с Пасхой для мамы, папы, дяди, тети и других дорогих вам людей – на словах и в открытках – на русском и украинском языке. К слову, еще больше поздравлений в нашем материале Поздравления с Пасхой 2019 – яркие открытки и душевные пожелания.

Поздравления с Пасхой смс: поздравление с Пасхой короткое

В Пасхи день я вам желаю

Только мира и добра.

Сохраните в душах веру,

Чтоб она вас берегла.

***

2 смс - 109 символов:

Со Светлой Пасхой поздравляю.

Тебе добра, тепла желаю.

Пусть бережет тебя Господь,

Приходит радость на порог!

***

Как на Пасху, как на Пасху

Яйца все вогнали в краску.

Кончен пост, прибавим в весе.

Добрый день! Христос Воскресе!

***

2 смс - 113 символов:

Поздравляем с праздником Пасхи, желаем весеннего настроения, счастливых перемен, радости, удачи, тепла и счастья.

***

Поздравляю! Христос Воскрес!

Добра желаю, больших чудес,

Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.

Он снова с нами – воскрес Христос!

***

С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой Господней! Желаю вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви.

Привітання з Великоднем

Хай сповнює душу краса великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око весняні квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!!

Христос Воскрес!

***

Нехай душа з надією завмирає в очікуванні милості небес. Нехай Всевишній вас не залишає в доброті своїй! Христос Воскрес!

***

Весна розквітла наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом

Пасхи! Христос Воскрес!

***

Хай святковий настрій, що дарує нам світле Воскресіння, осяє Ваше життя та подарує тепло Вашим близьким.

***

Горять свічки, зорять ікони.

Земля в молитві до небес.

"Христос Воскрес!" – лунають дзвони,

дзвенять: "Воістину Воскрес!"

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праздник Пасха поздравления открытки
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