Поздравления с Пасхой 2019 и привітання з Великоднем 2019 – тексты и открытки

Главред собрал душевные поздравления с Воскресением Христовым, а также красивые открытки.
Сегодня, 28 апреля, православные отмечают величайший праздник – Пасху 2019 или Великдень 2019.
Ранее Главред разобрался, что святят на Пасху, а что нельзя вносить в храм. Заодно мы узнали погоду на Пасху 2019.
В сегодняшнем материале Главред собрал лучшие поздравления с Пасхой для мамы, папы, дяди, тети и других дорогих вам людей – на словах и в открытках – на русском и украинском языке. К слову, еще больше поздравлений в нашем материале Поздравления с Пасхой 2019 – яркие открытки и душевные пожелания.
Поздравления с Пасхой смс: поздравление с Пасхой короткое
В Пасхи день я вам желаю
Только мира и добра.
Сохраните в душах веру,
Чтоб она вас берегла.
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2 смс - 109 символов:
Со Светлой Пасхой поздравляю.
Тебе добра, тепла желаю.
Пусть бережет тебя Господь,
Приходит радость на порог!
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Как на Пасху, как на Пасху
Яйца все вогнали в краску.
Кончен пост, прибавим в весе.
Добрый день! Христос Воскресе!
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2 смс - 113 символов:
Поздравляем с праздником Пасхи, желаем весеннего настроения, счастливых перемен, радости, удачи, тепла и счастья.
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Поздравляю! Христос Воскрес!
Добра желаю, больших чудес,
Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.
Он снова с нами – воскрес Христос!
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С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой Господней! Желаю вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви.
Привітання з Великоднем
Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око весняні квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!!
Христос Воскрес!
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Нехай душа з надією завмирає в очікуванні милості небес. Нехай Всевишній вас не залишає в доброті своїй! Христос Воскрес!
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Весна розквітла наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом
Пасхи! Христос Воскрес!
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Хай святковий настрій, що дарує нам світле Воскресіння, осяє Ваше життя та подарує тепло Вашим близьким.
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Горять свічки, зорять ікони.
Земля в молитві до небес.
"Христос Воскрес!" – лунають дзвони,
дзвенять: "Воістину Воскрес!"