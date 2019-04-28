Поздравления с Пасхой 2019 и привітання з Великоднем 2019 – тексты и открытки

Сегодня, 28 апреля, православные отмечают величайший праздник – Пасху 2019 или Великдень 2019.

Ранее Главред разобрался, что святят на Пасху, а что нельзя вносить в храм. Заодно мы узнали погоду на Пасху 2019.

В сегодняшнем материале Главред собрал лучшие поздравления с Пасхой для мамы, папы, дяди, тети и других дорогих вам людей – на словах и в открытках – на русском и украинском языке. К слову, еще больше поздравлений в нашем материале Поздравления с Пасхой 2019 – яркие открытки и душевные пожелания.

Поздравления с Пасхой смс: поздравление с Пасхой короткое

В Пасхи день я вам желаю

Только мира и добра.

Сохраните в душах веру,

Чтоб она вас берегла.

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2 смс - 109 символов:

Со Светлой Пасхой поздравляю.

Тебе добра, тепла желаю.

Пусть бережет тебя Господь,

Приходит радость на порог!

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Как на Пасху, как на Пасху

Яйца все вогнали в краску.

Кончен пост, прибавим в весе.

Добрый день! Христос Воскресе!

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2 смс - 113 символов:

Поздравляем с праздником Пасхи, желаем весеннего настроения, счастливых перемен, радости, удачи, тепла и счастья.

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Поздравляю! Христос Воскрес!

Добра желаю, больших чудес,

Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.

Он снова с нами – воскрес Христос!

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С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой Господней! Желаю вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви.

Привітання з Великоднем

Хай сповнює душу краса великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око весняні квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!!

Христос Воскрес!

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Нехай душа з надією завмирає в очікуванні милості небес. Нехай Всевишній вас не залишає в доброті своїй! Христос Воскрес!

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Весна розквітла наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом

Пасхи! Христос Воскрес!

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Хай святковий настрій, що дарує нам світле Воскресіння, осяє Ваше життя та подарує тепло Вашим близьким.

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Горять свічки, зорять ікони.

Земля в молитві до небес.

"Христос Воскрес!" – лунають дзвони,

дзвенять: "Воістину Воскрес!"