Классический и на сковороде: как приготовить самый вкусный торт Наполеон

Торт Наполеон можно приготовить и в сковороде / Скриншот

Уже на носу Пасха (Воскресение Христово в 2019 году отмечается 28 апреля), потом будут майски праздники и все чаще возникает вопрос, что приготовить и чем порадовать близких?

На десерт на праздники можно приготовить торт Наполеон. Наполеон — торт, который многим придется по вкусу.

Главред решил объяснить, как готовить самый вкусный рецепт торта Наполеон — торт Наполеон классический и более простой вариант этого десерта — торт Наполеон на сковороде.

Торт Наполеон, рецепт

Торт Наполеон классический (торт Наполеон с заварным кремом)

Торт Наполеон классический готовится из слоеного теста, его начинка — заварной крем. Слоеное тесто можно приготовить быстро — есть слоеное тесто быстрого приготовления (быстрое слоеное тесто).

Ингредиенты, необходимые для приготовления быстрого слоеного теста, чтобы сделать торт Наполеон классический:

2 яйца;

1 чайная ложка соли;

1,5 столовой ложки 5-7% уксуса;

220 мл ледяной воды;

750 г просеянной муки;

600 г замороженного сливочного масла.

Как сделать быстрое слоеное тесто для того, чтобы получился классический торт Наполеон

Возьмите мерную кружку, вбейте в нее яйца, всыпьте соль, влейте уксус и тщательно перемешайте все ингредиенты. После этого влейте в смесь ледяную воду и снова все тщательно перемешайте. После смешивания всех ингредиентов должно получиться 375 мл жидкости. Готовую жидкость в холодильник.

На чистую рабочую поверхность насыпьте муку, возьмите масло, окунайте его в муку и натирайте на крупной терке. Натертое масло смешайте с мукой, сформируйте из муки с маслом горку и сделайте в ней углубление.

Достаньте из холодильника приготовленную жидкость, влейте ее в углубление и быстро сделайте тесто. Тесто, необходимое для того, чтобы приготовить Наполеон классический, нельзя месить.Читайте такжеПасха 2019: лучшие рецепты пасхи на Воскресение Христово

Приготовление теста для торта Наполеон с заварным кремом / Скриншот

Ингредиенты быстрого слоеного теста нужно аккуратно поднимать с разных сторон к середине, потом — складывать слоями и тоже аккуратно прижимать.

Приготовление теста для торта Наполеон с заварным кремом / Скриншот

Придайте тесту на торт Наполеон с заварным кремом форму прямоугольника, покройте его пищевой пленкой или положите в пакет и отправьте в холодильник.

Приготовленное тесто для торта Наполеон с заварным кремом / Скриншот

Тесто на торт Наполеон классический лучше держать в холодильнике 10-12 ч, минимальное время, которое оно должно там находиться — 2 ч.

Заварной крем для того, чтобы приготовить торт Наполеон классический

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить заварной крем для торта Наполеон классический:

1 л молока;

320 г сахара;

4 яйца;

120 г муки;

20 г сливочного масла.

Как сделать заварной крем для того, чтобы приготовить торт Наполеон классический

Возьмите кастрюлю и ополосните холодной водой. Потом влейте в кастрюлю молоко, всыпьте в нее сахар и поставьте смесь на большой огонь. Смесь нужно все время помешивать до полного растворения сахара. Когда сахар растворится — сделайте средний огонь и оставьте смесь нагреваться.

Читайте такжеПростые рецепты пышного бисквита: как сделать бисквитный тортВозьмите миску, вбейте в нее 4 яйца, всыпьте муки и все перемешайте, но не взбивайте. Масса должна стать однородной.

В однородную массу влейте 2 половника горячего молока с сахаром и все тщательно перемешайте.

После этого в смесь влейте еще 2 половника горячего молока с сахаром и снова все перемешайте.

Приготовление крема для торта Наполеон / Скриншот

Потом перелейте смесь в кастрюлю с молоком, смешанным с сахаром, все тщательно перемешайте, поставьте кастрюлю на огонь и варите заварной крем — постоянно помешивайте ингредиенты, пока они не загустеют.

Положите в заварной крем сливочное масло, все перемешайте и перелейте в миску. Миску накройте пищевой пленкой и оставьте заварной крем — он должен остыть до комнатной температуры.

Приготовление крема для торта Наполеон / Скриншот

Масляный заварной крем для того, чтобы приготовить торт Наполеон классический

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить масляный заварной крем для торта Наполеон:

300 г размягченного сливочного масла;

Приготовленный заварной крем;

10-15 г ванильного сахара.

Как сделать масляный заварной крем для того, чтобы приготовить торт Наполеон классический

Положите размягченное сливочное масло в миску и взбейте его миксером. После этого понемногу вводите в масло уже приготовленный заварной крем и все взбейте до образования плотной пышной массы. Во время взбивания крема всыпьте ванильный сахар.

Как выпекать слоеное тесто для того, чтобы получился торт Наполеон с заварным кремом

Достаньте слоеное тесто для Наполеона из холодильника и разделите на три неравные части: две части теста должны быть большими, а одна — поменьше.

Приготовление коржей для торта Наполеон с заварным кремом / Скриншот

Сформируйте два коржа для торта Наполеон по размеру противня 40×60 сантиметров. Если для выпекания коржей для Наполеона брать противень размером 30×40 сантиметров, то нужно испечь 4 коржа.

Меньшая часть теста понадобится для выпекания коржа для приготовления посыпки для торта Наполеон. Размер коржа, который пойдет для приготовления посыпки, не очень важен.

Присыпьте мукой рабочую поверхность, скалку и части теста. Каждую из частей теста для Наполеона раскатайте толщиной в 3-4 мм.Читайте такжеТертый пирог с вкуснейшими начинками: лучшие рецепты

Приготовление коржей для торта Наполеон с заварным кремом / Скриншот

Положите скалку на пласт теста для Наполеона, накройте скалку частью теста и переложите его на противень.

Приготовление коржей для торта Наполеон с заварным кремом / Скриншот

Прижмите края теста, обрежьте излишки теста и добавьте их в корж для приготовления посыпки для торта Наполеон. В каждом корже для Наполеона перед выпеканием ножом нужно сделать небольшие надрезы.

Как выпекать коржи, необходимые для того, чтобы приготовить торт Наполеон классический

Коржи для Наполеона нужно выпекать в разогретой духовке при температуре 200-220 градусов. Коржи для Наполеона выпекаются около 20 минут. Готовность коржа можно легко проверить — если он при поднятии не прогибается, значит — готов.

Корж для посыпки должен готовиться немного дольше, чем остальные коржи, нужно, чтобы он сильнее зарумянился. После того, как коржи для торта Наполеон испекутся, им нужно дать остыть.

Приготовленные коржи для торта Наполеон с заварным кремом / Скриншот

Как формировать торт Наполеон классический (торт Наполеон с заварным кремом)

Испеченные коржи для торта Наполеон разрежьте пополам и подравняйте. Разделите крем на столько частей, сколько получилось коржей, а потом отложите немного крема для смазки боков торта Наполеон.

Каждый корж смажьте кремом и сформируйте торт Наполеон. Верх последнего коржа торта Наполеон тоже намажьте кремом, а потом смажьте оставшимся кремом бока десерта.

Формирование торта Наполеон с заварным кремом / Скриншот

Формирование торта Наполеон с заварным кремом / Скриншот

Посыпка для торта Наполеон

Ингредиенты, необходимы для того, чтобы приготовить посыпку для торта Наполеон:

Корж, испеченный для приготовления посыпки для торта Наполеон;

2-3 столовые ложки ванильной сахарной пудры.

Как сделать посыпку, необходимую для того, чтобы украсить торт Наполеон с заварным кремом

Корж для приготовления посыпки для торта Наполеон измельчите в крошку. Потом всыпьте в крошку 1 столовую ложку ванильной сахарной пудры и все перемешайте. Приготовленной посыпкой украсьте бока и верх торта Наполеон.

После этого торт Наполеон классический можно присыпать ванильной сахарной пудрой.

Приготовление посыпки для торта Наполеон с заварным кремом / Скриншот

Торт Наполеон с заварным кремом / Скриншот

Торт Наполеон, простой рецепт

Торт Наполеон на сковороде

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить торт Наполеон на сковороде:

1 яйцо;

0,5 чайной ложки соли;

1 столовая ложка уксус 9%;

1 столовая ложка водки;

1 стакан воды;

250 г замороженного сливочного масла;

480 г просеянной муки;

Масляный заварной крем (как готовить масляный заварной крем для торта Наполеон — читайте в предыдущем рецепте, но объем и вес ингредиентов уменьшите на треть).

Как приготовить торт Наполеон на сковороде

Вбейте яйцо в миску и немного его взбейте, добавьте соль, влейте воду и все тщательно перемешайте. Добавьте в смесь уксус, водку и снова все перемешайте. Возьмите замороженное масло и потрите его в муку.

Потом руками соедините масло с мукой, сделайте в массе углубление и вылейте в нее приготовленную смесь. Потом соедините все ингредиенты и сделайте тесто.

Тесто нельзя месить, оно не должно быть однородным — просто подминайте его части друг на друга. Потом сформируйте из теста шар.Читайте такжеВкусное печенье: как делать песочное тесто и песочное печенье

Торт Наполеон можно приготовить и в сковороде / Скриншот

Торт Наполеон можно приготовить и в сковороде / Скриншот

Поделите шар из теста, необходимого для того, чтобы приготовить торт Наполеон на сковороде, на 8 частей. Накройте части теста и отправьте в холодильник на 1 час.

Торт Наполеон можно приготовить и в сковороде / Скриншот

Потом присыпьте рабочую поверхность мукой, распластайте на ней шар из теста для торта Наполеон (доставайте шары из теста из холодильника по одному) и тонко раскатайте.

Параллельно поставьте сковороду разогреваться, ее не нужно чем-либо смазывать. Нужно брать большую сковороду, поскольку при приготовлении коржи для торта Наполеон очень сильно уменьшаются.

Чтобы коржи для торта Наполеон получились ровными, возьмите тарелку, которая по форме такая же, как сковорода, положите ее на раскатанное тесто и вырежьте корж.

Торт Наполеон можно приготовить и в сковороде / Скриншот

Торт Наполеон можно приготовить и в сковороде / Скриншот

Излишки теста отправьте в холодильник к остальным коржам. Сформируйте все коржи для торта Наполеон, а потом сделайте в них проколы вилкой и испеките коржи на сковороде.

Как испечь коржи для торта Наполеон на сковороде

Корж для торта Наполеон на сковороде нужно печь на среднем огне, как только корж подрумянится с одной стороны, его нужно начинать печь с другой. С каждой стороны коржи для торта Наполеон на сковороде пекутся по несколько минут.

Торт Наполеон можно приготовить и в сковороде / Скриншот

Как сделать торт Наполеон на сковороде

Готовым коржам для торта Наполеон на сковороде нужно дать время остыть до комнатной температуры. Один из коржей измельчите в мелкую крошку и приготовьте посыпку для торта.

Потом сформируйте торт Наполеон на сковороде — готовый заварной крем разделите так, чтобы его хватило для смазывания всех коржей торта, и оставьте часть для смазки боков десерта.

Потом присыпьте торт Наполеон на сковороде присыпкой и отправьте десерт в холодильник. Лучше, чтобы приготовленный торт простоял в холодильнике минимум 6 ч.

Торт Наполеон можно приготовить и в сковороде / Скриншот

Также на телеканале 1+1 объясняли, как приготовить "ленивый" торт Наполеон.

Торт Наполеон, видео приготовления