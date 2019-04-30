Вальпургиева ночь 2019: обряды на любовь и ритуалы на деньги

30 апреля 2019, 06:24

Главред узнал, как провести эту ночь с пользой.

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Вальпургиева ночь 2019: обряды на любовь и ритуалы на деньги / akspic.ru

Вальпургиева ночь 2019 проходит в ночь с 30 апреля на 1 мая. То есть у читательниц Главреда как раз есть время подготовиться и провести праздник с пользой.

Что такое Вальпургиева ночь – мы уже писали ранее, в нашем прошлогоднем материале. В нынешнем – о новых обрядах и ритуалах.

Вальпургиева ночь: обряды

Обряд первый – на красоту. И, пожалуй, самый простой. Достаточно умыться росою утром 1 мая – и считается, что красота в мужских глазах женщине на ближайший год обеспечена.

Усилить действие можно специальным заговором в Вальпургиеву ночь: "Благословенная роса, помоги лицу моему не стареть, смой морщины со лба, кожу мою разгладь, сотри морщинки у глаз, дай мне красоту и чистоту. Услышь мои слова, исполни мое желание, от Белтана до Белтана продли мое заклинание".

Также в Вальпургиеву ночь плели венки из плюща. В старину верили, что такой венок делает девушку неописуемой красавицей в глазах ее возлюбленного.

Обряд второй – на любовь. Перед сном в стакан налить чистую родниковую воду. Положить на стакан фото избранника. Затем на его губы на фотографии рассыпать щепотку соли. Оставить стакан с фото под кроватью и лечь спать. Можно повторять несколько ночей подряд. Подходит ритуал как для возвращения старой любви, так и для привлечения новой.

Есть также обряд на долгую совместную жизнь. На двух нитях красного цвета завязывают по количеству узелков, равных годам избранника и на второй – того, кто ритуал проводит. Затем обе нити сплетают в одну и на получившейся "косичке" завязывают новые узлы поверх старых – до тех пор, пока вся нитка не станет одним большим узлом. То, что получилось, сжигают, приговаривая: "По чистой воде, по черной земле, на ясном огне, на быстром ветре, от меня к тебе, от тебя ко мне, от тела к душе, во дне и в ночи".

Оставшийся пепел развевают по ветру.

Обряд третий – на деньги. Ритуал проводят в первую минуту после полуночи, то есть уже 1 мая. Нужно взять:

  • 16 свечей – одну золотого цвета, шесть зеленого свечей и девять белого;
  • соль (лучше всего использовать четверговую соль);
  • масло сосны (в крайнем случае – эфирное).

Все свечи смазывают маслом сосны, золотую свечу ставят в центр стола, зеленые – вокруг нее, а внешний круг выставляю белыми. В 00:01 вокруг белых свечей насыпают круг из соли, а затем зажигают сначала золотую свечу, после по часовой стрелке зеленые и за ними белые (также по часовой же стрелке). Затем стол нужно обойти трижды, читая заговор: "Трижды Юпитер вокруг солнца обойдет, деньги мне принесет".

Затем нужно сесть и несколько минут спокойно представлять (визуализировать) свои денежные потребности. Гасят свечи в обратном зажиганию порядке.

Обряд четвертый – на удачу. Если в последнее время человеку не везет, то в Вальпургиеву ночь ему надо зажечь свечу и выписать на бумаге список всех неприятностей. Затем бумагу нужно сжечь над пламенем свечи, повторяя: "Гори оно все синим пламенем!". При этом свечу нельзя тушить – нужно дождаться, пока она сама догорит.

Вальпургиева ночь: приметы

По примете в Вальпургиеву ночь:

  • нужно на рассвете воды выпить из колодца – для укрепления здоровья, а женщине – чтобы поскорее забеременеть (как вариант – выпить стакан воды водопроводной и затем выйти на балкон);
  • можно рвать и сушить вербу – считается, если ее дать путешественнику, то он вернется с хорошими вестями и прибылью.

Вальпургиева ночь: что нельзя делать

Считается, что в Вальпургиеву ночь:

  • нельзя приносить сирень в дом, особенно, если дома кто-то более – считается, что запах сирени зовет в иной мир;
  • надевать одежду, в которой человек с кем-то ссорился или просто черного цвета (он хранит негативную энергетику и привлекает злых духов). Чтобы уберечься от нечисти надевали вещи красного, голубого и оранжевого цветов;
  • стараются не поминать нечисть и вообще не говорить бранных слов – чтобы не стать легкой добычей для злых духов в эту ночь.

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