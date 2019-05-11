Шеф-повар назвал "самый вкусный" регион Украины

Полтавщина — "самый вкусный" регион Украины, полагает Евгений Клопотенко / Фейсбук Евгения Клопотенко

Кулинарный эксперт, шеф-повар, телеведущий Евгений Клопотенко считает, что в Украине самым "самым вкусным" регионом является Полтавщина.

Полтава и Полтавская область являются сердцем украинской гастрономии, рассказал шеф-повар во время чата на Главреде.

Собеседник подчеркнул, что бывал во многих регионах Украины, и "Полтавщина для него — это сердце украинской кулинарии".

"Хотя кухня Закарпатья и Львова очень распиарена, и многие думают, что сердце — там, но, на самом деле, там — не украинская кухня, а галицкая", — заявил Клопотенко.

Эксперт подчеркнул, что "галицкая кухня — сугубо региональная, популярна и распространена она только в пределах этой местности". "Это обусловлено географическим расположением этого региона", — сказал он.

Ранее Евгений Клопотенко назвал Главреду единственный способ уменьшить калорийность традиционной паски — не есть ее или съесть только кусочек, или приготовить творожную паску.