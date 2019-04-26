Кулинарный эксперт назвал один-единственный способ уменьшить калорийность паски

26 апреля 2019, 14:15

Заодно шеф-повар раскрыл Главреду секреты приготовления идеальной творожной паски.

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Один-единственный способ уменьшить калорийность паски и секрет идеальной творожной пасхи / 1zoom.ru

Кулинарный эксперт, шеф-повар, ведущий телевизионного проекта Енеїда Евгений Клопотенко в интервьюГлавреду назвал один-единственный способ уменьшить калорийность паски.

"Есть ли способы уменьшить калорийность паски? Только один – не есть ее. Но если хочется, то можно – просто съешьте не всю паску, а кусочек. Если вы все же хотите заменить чем-то менее калорийным, то сделайте паску без муки – творожную…" – посоветовал Клопотенко.

Он также объяснил, как сделать так, чтобы творожная паска не рассыпалась после приготовления.

"Нужно выбирать правильный творог. Покупайте творог не в магазине, а на рынках, если собираетесь готовить творожную паску. Магазинный творог как раз так себя и ведет – рассыпается. Так происходит из-за низкого качества белка у творога", – уточнил кулинарный эксперт.

Читайте такжеМеню на Пасху 2019: лучшие рецепты традиционных пасхальных блюдКлопотенко также посоветовал не ставить на пасхальный стол фаршированную рыбу и оливье.

"Можно поставить фаршированные яйца. Сделайте что-то, чего никогда не делали. Сделайте что-то неожиданное. Например, ту же буженину, но – с яблочно-розмариновым конфитюром. Это будет новый вкус. Также вы можете сделать что-то интересное – например, не селедку с картошкой, а селедку со свеклой. Или сделайте не буженину, а ростбиф, возьмите не обычные куриные яйца, а перепелиные. Всегда ищите новые вкусы. Призываю экспериментировать, хотя бы немножко…" – обратился Клопотенко к читателям Главреда.

Творожная пасха печеная: классический рецепт в духовке

И в качестве вкусного бонуса для гурманов – рецепт шоколадной творожной пасхи с апельсиновыми цукатами от Руслана Сеничкина.

Вам понадобится:

  • творог – 300 г;
  • мука – 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 50 г;
  • какао – 1 ч. л.;
  • сметана – 50 г;
  • ванильный сахар – 2 ч. л.;
  • цукаты – 100 г;
  • белки – 2 шт.;
  • сахар – 50 г.

Как готовить – смотрите на видео (всего 4 минуты):

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Главред уже публиковал рецепты кулича заварного пасхального, венского кулича, а также рецепты кружевного кулича — краффин — и итальянского кулича — Панеттоне.

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Пасха паска рецепты Евгений Клопотенко
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