Шеф-повар сказал, чем попытался бы смягчить Путина

Евгений Клопотенко сказал, что попытался бы смягчить Владимира Путина мороженым / Фейсбук Евгения Клопотенко

Кулинарный эксперт, шеф-повар, телеведущий Евгений Клопотенко поделился, что оставил бы президента Российской Федерации Владимира Путина голодным или дал бы ему мороженого, чтобы он смягчился.

Шеф-повар ничего бы не готовил для российского лидера, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому он приготовил бы "качану кашу", которую варят в Полтаве.

"…А Путину я бы ничего не готовил. Я бы оставил его голодным. Ну, или дал бы ему ванильного мороженого — может, хоть на секундочку смягчится…", — заявил собеседник.

Также Клопотенко объяснил, как готовить "качану кашу". "…Для этого берется пшено, обкатывается в яйце и муке 40 минут. Это блюдо — уникальное украинское, хотя многие украинцы о таком даже не слышали. Я бы приготовил это блюдо Владимиру Зеленскому и, преподнося, сказал бы, что нужно ценить Украину, любить ее и развивать", — сказал он.

Ранее Евгений Клопотенко считает, что в Украине самым "самым вкусным" регионом является Полтавщина. Шеф-повар говорил, что Полтава и Полтавская область являются сердцем украинской гастрономии.