Шеф-повар сказал, чем попытался бы смягчить Путина

13 мая 2019, 13:53

Кулинарный эксперт утверждает, что ничего бы не готовил для президента РФ.

Евгений Клопотенко поделился, что попытался бы смягчить Владимира Путина мороженым
Евгений Клопотенко сказал, что попытался бы смягчить Владимира Путина мороженым / Фейсбук Евгения Клопотенко

Кулинарный эксперт, шеф-повар, телеведущий Евгений Клопотенко поделился, что оставил бы президента Российской Федерации Владимира Путина голодным или дал бы ему мороженого, чтобы он смягчился.

Шеф-повар ничего бы не готовил для российского лидера, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому он приготовил бы "качану кашу", которую варят в Полтаве.

"…А Путину я бы ничего не готовил. Я бы оставил его голодным. Ну, или дал бы ему ванильного мороженого — может, хоть на секундочку смягчится…", — заявил собеседник.

Также Клопотенко объяснил, как готовить "качану кашу". "…Для этого берется пшено, обкатывается в яйце и муке 40 минут. Это блюдо — уникальное украинское, хотя многие украинцы о таком даже не слышали. Я бы приготовил это блюдо Владимиру Зеленскому и, преподнося, сказал бы, что нужно ценить Украину, любить ее и развивать", — сказал он.

Ранее Евгений Клопотенко считает, что в Украине самым "самым вкусным" регионом является Полтавщина. Шеф-повар говорил, что Полтава и Полтавская область являются сердцем украинской гастрономии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Владимир Путин шеф-повар Евгений Клопотенко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:32
"Потапу повезло!": Настя Каменских показала сочные формы в нижнем белье
14:20
Доктор Комаровский назвал "топовую" причину рака
14:14
Школьник с пистолетом и ножом взял в заложники целый класс: опубликованы фото, видео Видео
13:53
В Украине заработал новый пенсионный возраст: кто остался без пенсий
13:53
Шеф-повар сказал, чем попытался бы смягчить Путина
13:49
"У парней грудь больше": Ольга Бузова станцевала с полуголыми мужчинами Видео
13:11
Хорошая мина при плохой игре: почему ЕС не накажет Россию за выдачу украинцам паспортов
13:00
"Некромантия": россияне опозорились с похоронами Доренко Видео
12:54
"Две принцессы": Ани Лорак удивила сеть фото с подросшей дочерью
11:59
Наев сказал, сколько времени займет освобождение части Донбасса военным путем
11:55
"Как же сексуально!": Наталья Могилевская похвасталась фигурой в полупрозрачном купальнике Фото
11:54
"Никакого давления": ЕС отказался наказывать Россию за раздачу паспортов на Донбассе Видео
11:35
В российском МИД объяснили, почему госсекретарь США отказался ехать в Москву
11:28
Посол Израиля назвал фейком информацию о совместном с Украиной производстве оружия
11:10
В Минздраве объяснили, что такое паническая атака и как с ней бороться
11:07
"Просто разрыв сердца!": Maruv покорила сеть смелой фотосессией Фото
10:51
Чего украинцы ждут от Зеленского в первую очередь мнение
10:30
Игорь Кондратюк оценил отказ Maruv от участия в Евровидении-2019
10:14
Мужчины на каблуках и в платьях и пародия на Maruv: как прошла церемония открытия Евровидения 2019: яркие фото Видео
10:00
Советник Зеленского сказал, какого министра точно посоветовал бы заменить
09:54
Тайная любовница Путина родила двойню, появились первые подробности – СМИ
09:43
Как Порошенко и его окружение испытывают муки при мысли об уходе мнение
09:30
"Рождены, чтобы впендюривать хрень": Максим Галкин потроллил Дмитрия Нагиева и Викторию Боню Видео
08:57
Вышел тизер финала Игры престолов Видео
08:34
Зеленский рискует стать врагом одновременно и Путина, и Трампа мнение
08:30
Госсекретарь США передумал ехать в Москву
08:16
Сначала грозы, потом +30⁰: озвучен прогноз погоды в Украине на неделю Видео
07:37
Пройти по минному полю: астролог посоветовал, как в мае не потерять самое важное
07:16
Украинцев хотят обязать показывать свои доходы: что это значит и к чему приведет
06:56
Новый инквизитор: сможет ли Зеленский уволить Луценко и кто придет на его место мнение
06:33
Владимир Зеленский будет последним президентом Украины - нумеролог
06:10
Нибиру – предвестник Апокалипсиса: ученый вычислил дату конца света
05:41
Гороскоп на неделю 13-19 мая: что нельзя делать и в чем особенность воскресенья
05:05
Евровидение 2019: почему Украина не едет на песенный конкурс Видео
04:19
Эксперты рассказали, как легко улучшить секс
03:17
Ученые выявили продукт, позволяющий худеть во сне
02:53
"Ответил очень точно": российский политолог оценил заявление Зеленского о раздаче паспортов РФ
02:01
Стало известно, сколько украинцев "скатались" в Евросоюз по безвизу
01:32
Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2019
01:13
Ученые назвали топ-5 неожиданных преимуществ для здоровья от постоянного секса
00:49
Епископ ПЦУ Драбинко попросил Порошенко наградить экс-регионала
00:28
Понедельник, 13-е: что делать и чего опасаться Фото
12 мая, воскресенье
23:58
Наев озвучил количество кадровых военных РФ на Донбассе и в Крыму
23:31
Филарет допустил в будущем раскол ПЦУ
23:05
В "ДНР" застрелили сына топ-чиновника и экс-зама украинского министерства ЖКХ
22:38
В Израиле Евровидение-2019 началось со скандала Видео
22:12
Угроза глобального потепления для Украины: эколог сделала шокирующий прогноз
21:45
Наступление на Донбассе: ВСУ заняли позиции у захваченного боевиками поселка
21:17
Епифаний рассказал о договоренности по объединению УПЦ и УГКЦ
20:49
В школе Киева развесили детские рисунки о дружбе с Россией
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться