"Тяжелый груз педагогики": Учительница умерла, запив наркотики алкоголем

Виктория Бьюкенен / The Mirror

Шотландская учительница скончалась в аэропорту после того, как употребила большую дозу наркотиков и сверху "полирнула" их шампанским.

Такое сообщение опубликовал британский таблоид The Mirror. По данным журналистов, 42-летняя Виктория Бьюкенен, несколько лет назад перебралась в Дубай (ОАЭ). В мае 2019-го она прилетела в отпуск в Великобританию с супругом. В Манчестере они купили кокаин на 200 фунтов стерлингов (около 6,8 тысячи рублей), но за время отпуска не успели употребить его целиком.

Читайте также"Настоящий хищник": Занимавшаяся сексом с 13-летним школьником учительница "свалила" все на негоКогда настало время возвращаться обратно, Бьюкенен не захотела выбрасывать пакетик, в котором наркотика оставалось примерно на 60 фунтов (около 2 тысяч гривен). И решила употребить его на месте. Она проглотила пакет с оставшимся кокаином в бизнес-лаундже аэропорта, выпила бокал шампанского, упала в обморок, а затем скончалась.

Вскрытие показало, что смерть наступила из-за остановки сердца, вызванной передозировкой кокаином.

Напомним, ранее сообщалось, что в штате Калифорния (США) учительница принуждала школьника сексуально удовлетворять ее прямо во время обеденных перерывов.