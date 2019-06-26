День Конституции в 2019 году: кому достанется дополнительный выходной, а кому нет / Фото Facebook Леонида Емца

День Конституции Украина в 2019 году (как, впрочем, и в иные года) отмечается 28 июня.

В этом году он выпал на пятницу.

День Конституции 2019: выходной

Отдыхать на День Конституции украинцы будут не только 28 июня, но также 29 и 30 июня. Подробнее читайте в нашем материале Выходные на Троицу и День Конституции: как украинцы отдыхают в июне 2019.

Накануне, 27 июня, у большинства учреждений и организаций короткий рабочий день: к примеру, отделения почты и большинства банков закроются на час раньше уже в четверг.

В то же время Нацполиция, медики (экстренной медицины) и спасатели, наоборот, перейдут на усиленный режим работы.

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Также выходные ждут украинцев и благодаря празднованию Троицы 2019.

Подробнее читайте в нашем материале Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине.