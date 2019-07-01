День следователя Украины 2019 – поздравления и открытки

Главред нашел самые дедуктивные и умные поздравления с Днем следователя 2019.
День следователя Украина в 2019 году отмечает 1 июля. Как, впрочем, и в иные года.
Украинские Шерлоки и мисс Марпл трудятся не в полиции, но также в СБУ, прокуратуре и НАБУ. Одни расследуют криминальные нарушения, а другие – коррупционные.
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Поздравление с Днем следователя своими словами
Поздравляю с Днем следователя и от души желаю всегда идти по верному следу, никогда не сбиваться с пути славы и успеха, в любой ситуации докапываться до истины, в любом деле проявлять свои великолепные таланты, блестящую интуицию, отменную смекалку и чистую логику. Желаю удачи в деятельности и крупного везения в жизни.
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С Днем следователя поздравляем вас, смелые профессионалы, объявившие войну беззаконию и нарушениям! Желаем вам уверенности, крепости духа, отваги и силы, чтоб всегда выходить победителями из сражений с тьмой, чтоб всегда стоять на страже покоя людей, чтоб защищать правду!
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Следователь, ты являешься примером стойкости, душевной силы и непобедимости, твои мышцы и нервы крепки, как сталь, а твоя жажда справедливости сильна! Спасибо за то, что геройски защищаешь нас от зла, жертвуя своим временем, безопасностью и здоровьем! Пусть судьба тебе воздаст сполна всех благ за твои труды!
Поздравление с Днем следствия в прозе
С чувством глубокого уважения и признательности поздравляем Вас со славным профессиональным праздником. Позвольте пожелать Вам мира, спокойствия, верных решений и покорения всех вершин. Пусть Вас всегда сопровождает успех при решении трудных и запутанных задач.
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Всех сотрудников следственных органов поздравляем с праздником – Днем следователя! Пусть их умения, навыки и подготовка помогают обличить, найти и нейтрализовать любые происки зла! Пусть сегодня им дарят тосты и искренние пожелания мира, добра и счастья!
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Профессия следователя во все времена была почетной и уважаемой! И сегодня, празднуя профессиональный праздник служителей порядка и закона, мы хотим пожелать всем следователям страны благополучного и оперативного завершения служебных дел! Ваша профессия требует высочайшего профессионализма и полной самоотдачи! Желаем вам справляться с этим обязанностями и получать удовольствие от проделанной вами работы! Пусть стойкость вашего характера не будет сломлена шелестом купюр, пусть мужество крепчает, пусть опыт и навыки растут! Желаем вам уметь совмещать работу с полезной общественной деятельностью, этим принося пользу народу! Пусть каждый день, проведенный на службе, приносит вам удовлетворение от вашего благородного труда! Поздравляем вас с Днем следователя, и желаем оперативности в профессиональном деле!
Поздравление с Днем следствия в стихах
Пускай успешно следствия ведутся,
Желаю, чтобы ввысь карьера шла!
Без боя пусть злодеи все сдаются,
Пускай все раскрываются дела!
Желаю сил, здоровья и удачи,
Мужества, терпения и добра,
А также становиться все богаче,
И только лишь счастливей, чем вчера!
***
С Днем следователя поздравляю.
Профессия, ох, непроста
Я сил, терпения желаю,
Тобой пусть правит доброта.
Пускай душа не очерствеет,
Укажет верный путь закон,
А в сердце пусть всегда пылает
Добра и честности огонь.
Желаю сил, здоровья в теле
И рук своих не опускать,
Пусть покоряются все цели,
Тебе желаю побеждать.
***
Когда по лабиринтам дела,
Ум следака логически пройдет,
Докажет он вину умело,
От невиновных кару отведет!
Дорога ваша — тысячи допросов,
Экспериментов следствия не счесть,
Решатся пусть все разумом вопросы,
Примите уважение, не лесть!