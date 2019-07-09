Молодая любовница и возвращение в Украину: астролог рассказал, что ждет Виктора Януковича

9 июля 2019, 06:29

Влад Росс поведал, какая у Януковича "идея фикс".

Янукович
По словам астролога, сейчас Янукович – очень одинокий человек, который жаждет возвращения на родину / Reuters

9 июля родился экс-президент Украины, сбежавший в Россию, Виктор Янукович. Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, что ожидает беглого президента в этом году.

"Хотя июль в этом году ознаменован чередой затмений, день рождения Виктора Федоровича в эту зону не попадает. Это значит, что он сумеет выкарабкаться из всех передряг и пережить этот год относительно спокойно", - объяснил Росс..

По словам астролога, у него появится новая молодая любовница, а со своей прежней – Любовью Полежай – он, скорее всего, разойдется.

"Венера в гороскопе Януковича расположилась в доме тайных отношений, да еще и в соединении с Ураном. В любом случае, Виктора Януковича ждут серьезные перемены в личной жизни и большое семейное счастье", - отметил астролог.

Читайте также"Украинский Наполеон": астролог рассказал, каким президентом будет ЗеленскийКроме того, в ближайший год Виктор Федорович может сменить местожительства, перебравшись в другой город или даже страну, заявил Росс. 

"Янукович по знаку Зодиака – Рак, а Раки всегда очень привязаны к родине, к семье, к родным пенатам. Ввиду этого у Януковича просто идея фикс – вернуться на родину, в Украину. Плюс – в гороскопе Януковича Луна в Тельце, а Тельцы крайне не любят что-либо менять в своей жизни, потому разлука с родиной ему дается непросто. В целом, Луна в Тельце говорит о том, что человек стремится к деньгам, сохранению привычного для него стиля жизни. Потому можно утверждать, что Янукович хочет в Украину", - сказал эксперт.

При этом, астролог выразил сомнение в том, что беглому президенту в ближайшее время удастся реализовать свое желание.

"Это будет зависеть от того, как будут продвигаться уголовные дела, возбужденные против него в Украине, и чем закончатся судебные разбирательства, а в этом плане все может оказаться весьма проблематично", - объяснил Росс.

Читайте такжеУжасная неделя: астролог предупредил, что нельзя делать 8-14 июля"Но, несмотря на это, думаю, что Янукович в ближайшее время может оказаться если не в Киеве, то где-нибудь на Донбассе или в Крыму, так как в его гороскопе четко просматривается смена местожительства. Об этом говорят и Луна в его гороскопе, и Уран. Так что переезд и внезапное семейное счастье – это то, к чему надо готовиться Януковичу в новый год его жизни", - добавил он.

Астролог посоветовал Януковичу не оставаться в России.

"В Москве он долго не проживет: в российской столице он или сопьется, или его замучают тоска и одиночество. Ведь в данный момент он – очень одинокий человек: своим в Москве, в России, он так и не стал, да и вряд ли станет". - резюмировал Росс.

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