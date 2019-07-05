Астролог посоветовал Украине перенести столицу

Астролог советует перенести столицу в Одессу / kp.ua

Украине необходимо перенести столицу. Такое мнение в комментарии Главреду выразил астролог Влад Росс.

"Я бы советовал перенести столицу из Киева в Одессу. Знаю, что такая идея обсуждается, пусть пока и не очень активно, в команде президента", - отметил астролог.

По мнению Росса, такой шаг помог бы привлечь больше инвестиций в Украину.

"Было бы неплохо, если бы юморной президент перенес столицу в юморной город. А если говорить серьезно, то именно Одесса обладает самым большим потенциалом по привлечению инвестиций. На это указывает и гороскоп Одессы. Потому, если новое руководство страны перенесет столицу в Одессу, то в этот город пойдут огромные деньги в виде инвестиций", - объяснил он.

Читайте такжеГороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический периодРанее Влад Росс посоветовал украинским властям изменить гимн и перевернуть флаг.

Кроме того, астролог спрогнозировал, что уже через 20 лет страны Россия не будет, а в Кремле будет висеть украинский флаг.