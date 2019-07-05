Астролог посоветовал Украине перенести столицу

5 июля 2019, 06:34

Юморной президент мог бы перенести столицу в юморной город, отметил Влад Росс.

Одесса, флаг
Астролог советует перенести столицу в Одессу / kp.ua

Украине необходимо перенести столицу. Такое мнение в комментарии Главреду выразил астролог Влад Росс.

"Я бы советовал перенести столицу из Киева в Одессу. Знаю, что такая идея обсуждается, пусть пока и не очень активно, в команде президента", - отметил астролог.

По мнению Росса, такой шаг помог бы привлечь больше инвестиций в Украину.

"Было бы неплохо, если бы юморной президент перенес столицу в юморной город. А если говорить серьезно, то именно Одесса обладает самым большим потенциалом по привлечению инвестиций. На это указывает и гороскоп Одессы. Потому, если новое руководство страны перенесет столицу в Одессу, то в этот город пойдут огромные деньги в виде инвестиций", - объяснил он.

Читайте такжеГороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический периодРанее Влад Росс посоветовал украинским властям изменить гимн и перевернуть флаг

Кроме того, астролог спрогнозировал, что уже через 20 лет страны Россия не будет, а в Кремле будет висеть украинский флаг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев Одесса астролог столица гороскоп Влад Росс
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:25
В партии Зеленского предупредили об угрозе срыва выборов в Раду
07:15
Саша Спилберг без белья засветила грудь в косухе Фото
06:56
Обнаглевшая Россия: почему Путин заблокировал "хлебное перемирие" на Донбассе мнение
06:34
Астролог посоветовал Украине перенести столицу
06:02
Самые интересные и верные гадания на Ивана Купала и как сплести правильный венок Видео
05:28
Колонистов Нибиру засекли над США: известный русский поэт призывал ануннаков на землю - уфологи
05:19
Топ-5 надежных способов вернуть огонь в сексуальную жизнь
05:10
О чем могут договориться Путин и Зеленский: астролог дала прогноз
05:06
Больше 100 гривен за пачку: эксперт объяснил неминуемость роста цен на сигареты Видео
04:21
Пять лайфхаков, как мыть волосы, чтобы они росли быстрее и гуще
03:53
"Все вокруг в дерьме": Тука объяснил, почему тормозилось разведение сил у Станицы Луганской
03:09
Ученые нашли верный способ отвадить преждевременную смерть
02:01
Участница Голоса готовит концерт в стиле джаза в Киеве Видео
01:41
"Мы расширили серую зону": генерал пояснил опасность разведения войск в Станице Луганской Видео
01:12
Известного теннисиста лишили всех призовых на Уимблдоне
00:36
Только проснулся и уже устал: как с бодростью вставать по утрам
00:10
Под Киевом в поле кукурузы нашли мертвой гардеробщицу Верховной Рады
04 июля, четверг
23:49
Киев-Баскет сыграет в Лиге чемпионов с чемпионом Австрии
23:27
"Обращаюсь лично к Порошенко": Корбан выиграл в Европейском суде иск к Украине
23:01
Премьер Италии на встрече с Путиным взгрустнул из-за санкций против России
22:34
В МИД решили поговорить с послом Венгрии из-за высказываний Сийярто по закону о языке
22:05
Экс-замсекретаря СНБО Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан
21:54
Популярная порноактриса дала "перцу", выложив фото в откровенном белье Фото
21:37
Лолита разводится с молодым мужем
21:14
В Roshen начала работу новая фабрика с грандиозными планами
20:56
"Путин, руки прочь от Украины": В Риме украинцы встретили Путина пламенным митингом - опубликованы фото Фото
20:39
"Зелена": президент нашел "родственницу" в полиции Канады
20:17
Дело о сбитом малайзийском Боинге: СБУ взяло за жабры экс-начальника "ПВО ДНР"
19:45
В МИД РФ обвинили Украину в отсутствии предложений по освобождению моряков
19:41
Дуля для Москвы: Лукашенко выпятил в приоритеты для Минска дружеские отношения с США
19:16
В Польше занялись поиском свидетелей "геноцида поляков членами ОУН-УПА"
18:43
Филарет сравнил Епифания с Иудой, а себя – с Христом
18:40
Яценюк предложил создать единый орган по донорам Украины
18:04
Религиозная организация Турчинова сравнила легализацию марихуаны с наркоманией
18:00
"Руководство Халадаша могло дать понять Габовде, что нужно удалить пост" - российский политик
17:36
"Причина – в характере народа": эксперт пояснил слабое развитие экономики Украины
17:34
Десь не тут: O.Torvald презентовали совершенно новый клип Видео
17:22
Журналист "просветил рентгеном" решение Канады поставлять вооружение Украине
17:15
Габовда дописался: руководство Халадаша отстранило украинца от игры с российским клубом
17:11
Холли Бэйли: что известно о темнокожей Русалочке Disney Фото Видео
16:56
Очередной футболист Шахтера перешел в российский клуб
16:45
Генпрокуратура Грузии признала беспорядки в Тбилиси попыткой госпереворота Видео
16:40
"Сам ругаюсь": Вакарчук разделал под орех закон о дематюкации Видео
16:32
"Для меня дорога в сборную закрыта": экс-футболист Шахтера рассказал о последствиях переезда в Россию
16:28
В Раду проходят шесть партий
16:17
Нардеп Шуфрич влип в историю с утаенными миллионами в декларации - подробности
16:13
Втирался в доверие и развращал: на Одесчине молдаванин изготавливал детское порно
16:03
Депутат Рады предложил ликвидировать Областные администрации и выбирать губернаторов
15:58
Поспевшая зрада: Стало известно решение суда по "антифашистскому" концерту на Интере
15:54
Зажигательный танец Тодоренко и Топалова со свадьбы попал в сеть Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять