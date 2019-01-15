"Гимн рабов": астролог объяснил, почему Украине нужно изменить главную песню

15 января 2019, 06:34

Нашей стране нужно сочинить Гимн заново, уверен эксперт.

гимн Украины
Гимн Украины нужно изменить/ УНИАН

15 января, в 17-ю годовщину утверждения Верховной Радой государственного Гимна Украины астролог Влад Росс рассказал, почему его надо срочно заменить.

"Гимн Украины требует изменений, чтобы он способствовал благополучию и процветанию страны. Прежде всего, из текста следует изъять первые строчки текста: "Ще не вмерли України ні слава, ні воля…". Если у нас будет Гимн с такими словами, то мы никогда не добьемся экономического благополучия. Слов "мертвый" или "умирать" вообще не может быть в тексте гимна", - отметил Росс в комментарии Главреду.

Читайте такжеЧерез 20 лет страны Россия не будет, а в Кремле будет висеть украинский флагПо словам астролога, в гимне Украины есть и другие неблагоприятные строчки.

"Слова с надеждой на то, что кто-то сгинет, исчезнет, "как роса на солнце", что все просто вымрет вокруг нас – проявление чисто рабской психологии, что недопустимо в гимне: то есть мы сами ничего не делаем, а просто ждем, пока у нас все само как-то образуется, сложится и произойдет. В том числе, ждем, что "вороженьки" сами подохнут, а потом наступит светлое будущее. Но это так не работает", - добавил он.

Эксперт советует следует обратить внимание на то, как сложен гимн Хорватии.

"В гимне Хорватии речь идет о том, что их земля – самая лучшая, самая замечательная, что их история – героическая, хорошая. Нам нужен подобный. К слову, у Хорватии в свое время тоже были территориальные проблемы, однако они исчерпались, как только хорваты изменили гимн", - рассказал Росс.

Читайте такжеИдет белая полоса: астролог рассказал, кого ждет удача в 2019 году"Я считаю, что текст Гимна Украины нужно не менять, а сочинить полностью заново. Нам нужен абсолютно новый текст, разве что можно оставить лишь некоторые слова", - резюмировал он.

Напомним, в Верховной Раде уже не раз были зарегистрированы законопроекты об изменении государственного гимна, но до голосования дело так и не дошло.

Ранее астролог Влад Росс назвал самый опасный день в 2019 году.

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