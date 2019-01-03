"Конец света": астролог назвал самую опасную дату для Земли

Самый опасный день для Земли — пятница, 13 апреля, 2029-го, предупредил астролог / NASA

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что для Земли самый опасный день — пятница, 13 апреля, 2029 года.

Весной 2029-го очень близко от нашей планеты должен пролететь астероид, рассказал эксперт на чате в Главреде, отвечая на вопрос, из-за чего может произойти конец света.

По словам собеседника, сейчас говорят, что с вероятностью 99% пролетающий возле Земли астероид не упадет на нашу планету, "но 1% все же есть…"

"Самый опасный период, как по мне, будет в пятницу, 13 апреля 2029, когда астероид должен пройти на очень близком расстоянии от Земли, даже ближе, чем Луна…", — отметил астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что 13 января 2019 года будет катастрофическим, в этот день возможны авиакатастрофы, теракты, а также природные катаклизмы, в частности, цунами и землетрясения.