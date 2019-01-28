Астролог рассказал, почему Украине нужно изменить флаг

Украине нужно изменить влаг / УНИАН

В день утверждения государственного флага Украины, 28 января, астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, что не так с украинским символом.

"Флаг Украины требует изменений – цвета нашего флага нужно поменять местами: синий должен быть внизу, желтый сверху. Таким образом, более яркая жизнь должна возвышаться над более сумрачной. Ведь почему у нас выигрывали "бело-голубые", почему они всегда довлели над другими, создавали свой воровской режим? Потому что синий цвет всегда довлел над желтым", - объяснил астролог.

Читайте такжеАстролог рассказал, будет ли Украина вновь поделена по ДнепруПо словам Росса, если перевернуть полоски в нашем флаге, то Украина станет более демократичной, избавится от олигархов, жизнь станет более яркой и веселой, появится экономическое благополучие – ведь цвет жизни будет довлеть над всем.

"Пока у нас остается сине-желтый флаг, когда синяя полоса сверху, Украине не стоит ждать процветания и благополучия. Услышат ли меня там, "наверху"? Наверное, нет", - сказал он.

Астролог также прокомментировал, стоит ли Украине менять флаг на малиновый, как был у Войска Запорожского, или на красно-черный, как был у ОУН-УПА.

"Черный цвет – это цвет мрака. Такой цвет присутствует на флаге Германии, и вспомните – в Германии не раз зарождалась война. Чернота на государственном флаге несет смерть. Поэтому черный цвет на флаге категорически противопоказан. Революция Достоинства, Майдан 2013-2014 годов проходил под черно-красными знаменами. И – пролилась кровь. Когда у нас был "оранжевый Майдан", и смертей не было. А тут – красный цвет символизировал кровь, черный – смерть. Поэтому у нас и была "Небесная сотня", кровавый майдан. Если мы хотим разбазарить наши территории, хотим, чтобы Украину разорвали по Днепру, а от всей страны осталась только Киевская область, то можно поэкспериментировать с красно-черным флагом. Но тогда нашей страны точно не будет. Так что такой вариант противопоказан", - объяснил эксперт.

Читайте также"Гимн рабов": астролог объяснил, почему Украине нужно изменить главную песнюВ то же время астролог назвал малиновый флаг допустимым.

"Малиновый, пурпурный – это цвет власти и успеха. Мы можем просто добавить этот цвет к нашему желто-синему флагу, как, например, на белорусском флаге – возле флагштока просто сделать линию. Это, в принципе, было бы благоприятно. Особенно это бы поспособствовало бы утверждению украинской нации", - резюмировал он.

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