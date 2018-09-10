Через 20 лет страны Россия не будет, а в Кремле будет висеть украинский флаг

Распад России произойдет уже через 20 лет

В это сложно поверить, но уже через 20 лет такого государства как Российская Федерация не будет. Развал России начнется со вхождения Плутона в зодиакальный знак Водолея, в 2025 год. Это будет первая "трещина" в российском государстве, в российской власти. После этого и до 2040 года Российская Федерация будет рассыпаться на отдельные республики.

Сейчас это слышать невероятно, но кто знал, что в 1991 году развалится Советский Союз – тогда, за несколько лет до этого, тоже было бы странно услышать такой прогноз.

Читайте такжеСчастливчики Водолеи и лузеры Козероги. Гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаВ свое время после нападения на Афганистан чуть больше чем через 10 лет распался Союз и образовалась Российская Федерация, а примерно через 10 лет после нападения на Украину начнет разваливаться путинский режим и Россия. Самого Путина к тому времени уж точно не будет у власти.

Кубань и Северный Кавказ Украине не достанется. Они станут большой Чечней, огромной территорией Чеченской Республики, поскольку практически весь этот регион завоюет Чечня.

Но Украине достанется вся Россия вместе с Москвой и Питером, а если быть точным, то европейская часть России (то, что от нее останется).

Образуется некое объединение из плюс-минус 15-ти славянских государств. Украина с центром в Киеве будет очень доминантным центром.

В это объединение войдут Беларусь, Россия, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Польша, Югославия со всеми своими республиками, Болгария. Это будет мощный Восточноевропейский союз. А Европейский союз к тому времени тоже распадется на две части: Западноевропейский и Восточноевропейский союзы. Лидерство в последнем будет принадлежать Польше и Украине. Отколовшаяся от России Сибирь будет главенствовать в Азии. В таких условиях Москве придется каким-то образом присоединяться к Восточноевропейскому союзу.

Создание Восточноевропейского союза припадет на 2039-2045 годы. Об этом говорил еще Василий Немчин.

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньгиОтдельно следует сказать о Крыме. Поскольку сейчас происходит возрождение Османской империи, на Крым заявит свои права Турция. А она – более мощное воинственное государство. Потому, скорее всего, Крым перейдет к Турции.

К тому же, в Турции живет многочисленная диаспора крымских татар – их там больше, чем где-либо, почти пять миллионов человек. Это больше, чем везде по всему миру. Ну, и Турция имеет историческое право на Крым, во всяком случае большее, чем Россия и Украина. Ведь в свое время Россия просто "отжала" Крым…

Существует страшное пророчество Василия Немчина для Тавриды, в котором дословно так и говорится, что "Таврида будет сочиться кровью". Поэтому я всем людям, которые живут в Крыму и которым я желаю счастья, говорю: "Будет счастлив тот, кто оттуда уберется, унесет свои ноги, все продаст и уедет оттуда". Многие пророчества Немчина уже сбылись и продолжают сбываться.

К слову, про Путина он говорил, что тот "уйдет в пучину". Можно по-разному это понимать: то ли он утонет, то ли он будет низвергнут и забыт.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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