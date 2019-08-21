Канадка и британка – модные стрижки для мальчиков 2019-2020: свежие 30 фото из Instagram

21 августа 2019, 05:59

Стрижки для мальчиков 2019-2020 умело копируют взрослые варианты, при этом мальчишки смотрятся очень элегантно и стильно.

  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com
  • Модные стрижки для мальчиков 2019-2020 instagram.com

Современные мальчики очень требовательны к своему внешнему виду. При этом огромное внимание они уделяют стрижке.

Сделать стрижку мальчику дома "а-ля постригла бабушка" можно, но допустимо только тогда, когда мальчишка еще не засматривается на себя в зеркало. При этом знайте, как только вы сделаете ребенку модную стрижку у настоящего мастера – горящие глаза уверенного в себе ребенка вам гарантированы.

Современные мальчики хотят выделяться среди своих ровесников. Для них крайне важно не быть похожим на кого-то. Поэтому перед школой мальчику следует сделать модную стрижку.

Стрижки для мальчиков 2019-2020 умело копируют взрослые варианты, при этом мальчишки смотрятся очень элегантно и стильно.

Но самыми модными стрижками для мальчиков в сезоне осень-зима 2019-2020 станут канадка и британка.

Главред собрал подборку самых новых фото из Instagram.

Канадка – модная стрижка для мальчиков 2019-2020

Суть стрижки канадки (пришла из  Канады) заключается в том, что довольно большой объем волос оставляется в области лба и темени, при этом затылок, макушка и виски стригутся намного короче.

При этом учтите, что многие стилисты стрижку канадка для мальчиков немного видоизменяют, делая ее еще более интересной.

Британка – трендовая стрижка для мальчиков 2019-2020

Суть стрижки британка (пришла из Великобритании) состоит в нависании спереди небольшого выступа из волос. Челка естественной длины аккуратно укладывается на бок или назад к затылку. На затылке волосы стригутся очень коротко машинкой. И самое главное – стрижка британка – это очень плавнй переход от затылочной части к височной.

К слову, сейчас на пике моды видоизмененная стрижка британка с выбритым пробором.

Напомним, ранее были названы самые модные мужские стрижки грядущей осени. По мнению стилистов, мужчинам следует обратить внимание на пять трендовых вариантов.

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