Канадка и британка – модные стрижки для мальчиков 2019-2020: свежие 30 фото из Instagram

Стрижки для мальчиков 2019-2020 умело копируют взрослые варианты, при этом мальчишки смотрятся очень элегантно и стильно.
Современные мальчики очень требовательны к своему внешнему виду. При этом огромное внимание они уделяют стрижке.
Сделать стрижку мальчику дома "а-ля постригла бабушка" можно, но допустимо только тогда, когда мальчишка еще не засматривается на себя в зеркало. При этом знайте, как только вы сделаете ребенку модную стрижку у настоящего мастера – горящие глаза уверенного в себе ребенка вам гарантированы.
Современные мальчики хотят выделяться среди своих ровесников. Для них крайне важно не быть похожим на кого-то. Поэтому перед школой мальчику следует сделать модную стрижку.
Стрижки для мальчиков 2019-2020 умело копируют взрослые варианты, при этом мальчишки смотрятся очень элегантно и стильно.
Но самыми модными стрижками для мальчиков в сезоне осень-зима 2019-2020 станут канадка и британка.
Главред собрал подборку самых новых фото из Instagram.
Канадка – модная стрижка для мальчиков 2019-2020
Суть стрижки канадки (пришла из Канады) заключается в том, что довольно большой объем волос оставляется в области лба и темени, при этом затылок, макушка и виски стригутся намного короче.
При этом учтите, что многие стилисты стрижку канадка для мальчиков немного видоизменяют, делая ее еще более интересной.
Британка – трендовая стрижка для мальчиков 2019-2020
Суть стрижки британка (пришла из Великобритании) состоит в нависании спереди небольшого выступа из волос. Челка естественной длины аккуратно укладывается на бок или назад к затылку. На затылке волосы стригутся очень коротко машинкой. И самое главное – стрижка британка – это очень плавнй переход от затылочной части к височной.
К слову, сейчас на пике моды видоизмененная стрижка британка с выбритым пробором.
A little step by step on how I achieve my fades. . 1st step: create initial guideline with trimmer. . 2nd step: clear out weight with #1 open. . 3rd step: 2nd guideline with clipper open. . 4th step: clipper over comb.Helps blend and shape your haircut from the front look. . 5th step: blending the 2nd guide line with the #1 closed and #o closed. . 6th step: use trimmer to soften first guide line. Then start blending with just your clippers and only using the corner of the blade. . @topedgeshears @azbarber.studio #kike_cutz #azbarberstudio #mpfamily #arizonabarbers #barbershopconnect #phoenixbarber #scottsdalebarber #tempebarber #pacinos #blurryfade #sharpfade #combover #andis #wahl #bestbarber #skinfade #azbarber #barbershop #menhaircuts #boyshaircuts #barber #avondalebarber #howtocut #blurryfade #hairstyleformen #topedgeshears #smpbarber #fadegame #mensstyle
Напомним, ранее были названы самые модные мужские стрижки грядущей осени. По мнению стилистов, мужчинам следует обратить внимание на пять трендовых вариантов.