"Считают, что я ж*пу полизала": автор песни о Путине пожаловалась на травлю

Жанну Прохорихину после прославления Путина пригласили в Кремль / Фото: скриншот из видео

В России местная певица из Тюмени Жанна Прохорихина, которая прославилась исполнением нашумевшей песни За Путина, нарекает на травлю после выхода ее пресловутого "хита".

Как сообщает Znak.com, артистка рассказала, что ее официально пригласили выступить в Кремле на концерте Шансон-ТВ Зимняя сказка для взрослых, который состоится 7 декабря.

"Я столько зла получила от нее. Эта песня про Путина не имеет никакого отношения к моему выступлению 7 декабря. Все считают, что я ж…пу полизала — и в Кремль. Это совсем не так. Оболгали и унизили сотни тысяч раз", - поделилась она.

Прохорихина не сомневается, что возможность выступить в Кремле обусловлена ее многолетним эстрадным трудом. Певица похвасталась 20-летним стажем на эстраде и выпуском 13-ти клипов. Она вспомнила совместный тур с ныне покойной легендой российского шансона Вилли Токаревым и работу с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым в Когалыме.

"Это не политическое мероприятие, а новогодний вечер, так что с этой песней не связано", — заверила Прохорихина, добавив, что охотно исполнит "хит" о Путине в стенах Кремля.

Ранее сообщалось, что в России в волгоградской школе №44 ученики полицейских классов вместе с депутатом Госдумы Анной Кувычкой спели пропагандистскую песню о президенте Владимире Путине и снялись в видеоклипе.