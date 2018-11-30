"Что будет, если Путина не будет?": певица из Тюмени записала песню про "сильнейшего в мире президента"

Певица из глубинки восхищается Путиным / Фото: скриншот из видео

В России тюменская певица Жанна Прохорихина исполнила песню с громким названием "За Путина" и записала на данную композицию клип.

В комментарии к видео, опубликованном на YouTube, говорится, что Прохорихина является автором слов и музыки.

"Я не буду вам все рассказывать, что узнала за эти дни. Я ночами в YouТube смотрю все его выступления: на саммитах, в ООН. Я вижу, что дело серьезное. Люди не углубляются, занимаются своей обыденной жизнью, им некогда. И нам и не рассказывают всего, что происходит", - пояснила певица мотив выбора для песни такой щекотливой темы, как российский президент.

По словам Прохорихиной, Путин "делает все, чтобы сохранить мир", а без него в России будет "хаос и война". Она уверяет, что нынешний президент не позволяет унижать страну и "держит оборону безопасности внешней политики очень серьезно".

Слова песни "За Путина"

Знаете, что будет, если Путина не будет?

Будет хаос и в стране война!

А что это за люди, что ругают Вову Путина?

Это кто не знает ни хрена!

Сколько сделал Путин для России — не забудем:

Он — сильнейший в мире президент!

И есть ещё Сергей Лавров, и есть ещё Сергей Шойгу –

Тоже крепко держат оборону внешних дел.

Давай за Путина поднимем мы бокалы:

За то, что у России Путин — президент!

А сколько он летает и на чем летает –

Пусть будет важный и большой секрет!

Давайте пожелаем крепкого здоровья

Володе Путину от каждой стороны!

Пока ругает кто-то на диване президента –

У нас растет могущество страны.

По "Первому каналу" в Новый год увидим снова

Владимира в костюме у Кремля.

И, согласитесь, ждем, волнуемся немного,

Когда вещает главный у руля!

Сколько знает Путин — думать мы не будем.

Знать не надо — лучше будем спать!

Но если нам судьбой и Богом дан Владимир Путин,

То надо президента уважать!

Ранее сообщалось, что в России в волгоградской школе №44 ученики полицейских классов вместе с депутатом Госдумы Анной Кувычкой спели пропагандистскую песню о президенте Владимире Путине и снялись в видеоклипе.