"Что будет, если Путина не будет?": певица из Тюмени записала песню про "сильнейшего в мире президента"

Исполнительница-шансонье исполнила зашкварную песню про "великого президента".
В России тюменская певица Жанна Прохорихина исполнила песню с громким названием "За Путина" и записала на данную композицию клип.
В комментарии к видео, опубликованном на YouTube, говорится, что Прохорихина является автором слов и музыки.
"Я не буду вам все рассказывать, что узнала за эти дни. Я ночами в YouТube смотрю все его выступления: на саммитах, в ООН. Я вижу, что дело серьезное. Люди не углубляются, занимаются своей обыденной жизнью, им некогда. И нам и не рассказывают всего, что происходит", - пояснила певица мотив выбора для песни такой щекотливой темы, как российский президент.
По словам Прохорихиной, Путин "делает все, чтобы сохранить мир", а без него в России будет "хаос и война". Она уверяет, что нынешний президент не позволяет унижать страну и "держит оборону безопасности внешней политики очень серьезно".
Слова песни "За Путина"
Знаете, что будет, если Путина не будет?
Будет хаос и в стране война!
А что это за люди, что ругают Вову Путина?
Это кто не знает ни хрена!
Сколько сделал Путин для России — не забудем:
Он — сильнейший в мире президент!
И есть ещё Сергей Лавров, и есть ещё Сергей Шойгу –
Тоже крепко держат оборону внешних дел.
Давай за Путина поднимем мы бокалы:
За то, что у России Путин — президент!
А сколько он летает и на чем летает –
Пусть будет важный и большой секрет!
Давайте пожелаем крепкого здоровья
Володе Путину от каждой стороны!
Пока ругает кто-то на диване президента –
У нас растет могущество страны.
По "Первому каналу" в Новый год увидим снова
Владимира в костюме у Кремля.
И, согласитесь, ждем, волнуемся немного,
Когда вещает главный у руля!
Сколько знает Путин — думать мы не будем.
Знать не надо — лучше будем спать!
Но если нам судьбой и Богом дан Владимир Путин,
То надо президента уважать!
Ранее сообщалось, что в России в волгоградской школе №44 ученики полицейских классов вместе с депутатом Госдумы Анной Кувычкой спели пропагандистскую песню о президенте Владимире Путине и снялись в видеоклипе.