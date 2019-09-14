Осеннее равноденствие 2019: когда начинается и какие чудеса бывают в этот день / 1zoom.ru

Дней, когда день равен ночи, в 2019 году два – это весеннее равноденствие 2019 и день осеннего равноденствия 2019.

Главред узнал самое интересное об этом дне – от научных открытий до народных чудес.

Осеннее равноденствие 2019: когда – какого числа и во сколько

День осеннего равноденствия 2019 выпал на 23 сентября. И произойдет момент равновесия в 01:54 по Гринвичу или же в 03:54 по Киеву.

Дата у события нефиксированная: происходит это 22 сентября ± на день раньше или позже.

Читайте такжеДень весеннего равноденствия: что за праздник и как правильно загадать желание, чтоб оно исполнилосьПосле дня осеннего равноденствия Солнце перебирается "на зимовку" из северного полушария в южное: у них начинается астрономическая весна, а у нас осень. То есть у нас световой день идет на убыль – вплоть до 22 декабря – дня зимнего солнцестояния. После чего опять начинается световая "прибавка".

К слову, нам, жителям северного полушария, еще повезло: астрономическая осень-зима у нас на неделю короче, чем в южном полушарии.

Осеннее равноденствие у славян: приметы и ритуалы

Осеннее равноденствие у славян во времена язычества открывало месяц Радогощь или Таусень, посвященный богу Велесу. Кутили по этому поводу аж две недели: одну – до, и одну – после.

В этот период целебными считались проточная вода (ею умывались для красоты и здоровья) и рябина.

Сорванную в эти дни рябину народная молва наделяла защитными свойствами: ее использовали как оберег от нечисти и напастей для дома и для человека.

Заодно по рябине гадали: чем больше ягод в гроздях – тем более сильных ждали морозов.

На праздничный стол принято было в этот день подавать пироги с капустой и брусникой.

Осеннее равноденствие у славян: чудеса и где загадывать желание

Считается, что самый верный способ – это съездить в мексиканский город Чечен-Ица или во французский Страсбург.

В первом есть пирамида Пернатого змея (Кукулькан). В дни равноденствия Солнце освещает ее лестницу таким образом, что игра света и тени создает изображение змея. Длится световая иллюзия 3 часа.

Пирамида Пернатого змея Кукулькан / LiveJournal

Читайте такжеКак правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь 2019 и когда оно сбудетсяСчитается, что если пока виден змей, успеть загадать желание на вершине пирамиды, то не сбыться оно просто не может.

Второй вариант – страсбургский Кафедральный собор, где дважды в год, в дни равноденствий, зеленый луч из витража падает точно на статую Христа.

Поразительную закономерность заметили лишь спустя почти 100 лет – и не священнослужители, а один математик, заподозрив в происходящем некий "код да Винчи". Именно на этот "код" и уповают туристы, приезжающие сюда на равноденствие загадывать самое сокровенное желание.