Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт

Персики на зиму в сиропе быстро готовятся / Скриншот

Совсем скоро закончится сезон персиков, и уже пора задуматься, как заготовить персики на зиму.

На зиму можно приготовить персики в сиропе. Их можно использовать в качестве начинки для разных десертов или просто подавать ко столу вместо сладкого.

Главред решил узнать самый быстрый и вкусный рецепт персиков в сиропе.

Рецепт персиков в сиропе - быстро и вкусно

Ингредиенты:

10-12 персиков;

1 литр воды;

380 граммов сахара;

Лимонная кислота - немного меньше 0,5 чайной ложки.

Персики в сиропе, рецепт пошаговый

Тщательно помойте персики. Закипятите воду, положите в нее персики на 1 минуту, а потом достаньте фрукты и очистите от кожуры. После этого разрежьте персики пополам и извлеките косточки.

Простерилизуйте банки и порежьте персики дольками. Заполните банки фруктами.

Как сделать сироп для персиков

Вылейте воду в кастрюлю, всыпьте сахар, немного перемешайте ингредиенты и поставьте кастрюлю на небольшой огонь. Доведите сироп до кипения. Залейте персики горячим сиропом и накройте банки крышками. Оставьте банки приблизительно на 40 минут, чтобы они немного остыли.

Потом возьмите персики на зиму и слейте с них сироп обратно в кастрюлю. Всыпьте в сироп лимонную кислоту и снова доведите жидкость до кипения.

Читайте такжеЯблочные чипсы в микроволновке: очень простой рецептДайте сиропу покипеть 1 минуту. Готовый сироп для персиков снова влейте в банки, он должен полностью покрыть фрукты.

Накройте персики крышками и закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем или одеялом и оставьте на сутки.

Приготовленные таким способом персики в сиропе на зиму можно хранить не только в холодном погребе, но и в кладовой, на лоджии, на балконе и в подвале.

Персики на зиму - фото этапов приготовления