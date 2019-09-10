Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт

Персики в сиропе на зиму готовятся очень просто.
Совсем скоро закончится сезон персиков, и уже пора задуматься, как заготовить персики на зиму.
На зиму можно приготовить персики в сиропе. Их можно использовать в качестве начинки для разных десертов или просто подавать ко столу вместо сладкого.
Главред решил узнать самый быстрый и вкусный рецепт персиков в сиропе.
Рецепт персиков в сиропе - быстро и вкусно
Ингредиенты:
- 10-12 персиков;
- 1 литр воды;
- 380 граммов сахара;
- Лимонная кислота - немного меньше 0,5 чайной ложки.
Персики в сиропе, рецепт пошаговый
Тщательно помойте персики. Закипятите воду, положите в нее персики на 1 минуту, а потом достаньте фрукты и очистите от кожуры. После этого разрежьте персики пополам и извлеките косточки.
Простерилизуйте банки и порежьте персики дольками. Заполните банки фруктами.
Как сделать сироп для персиков
Вылейте воду в кастрюлю, всыпьте сахар, немного перемешайте ингредиенты и поставьте кастрюлю на небольшой огонь. Доведите сироп до кипения. Залейте персики горячим сиропом и накройте банки крышками. Оставьте банки приблизительно на 40 минут, чтобы они немного остыли.
Потом возьмите персики на зиму и слейте с них сироп обратно в кастрюлю. Всыпьте в сироп лимонную кислоту и снова доведите жидкость до кипения.
Читайте такжеЯблочные чипсы в микроволновке: очень простой рецептДайте сиропу покипеть 1 минуту. Готовый сироп для персиков снова влейте в банки, он должен полностью покрыть фрукты.
Накройте персики крышками и закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем или одеялом и оставьте на сутки.
Приготовленные таким способом персики в сиропе на зиму можно хранить не только в холодном погребе, но и в кладовой, на лоджии, на балконе и в подвале.
Персики на зиму - фото этапов приготовления