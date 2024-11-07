5 шагов, чтобы подготовить жилье к зиме: эксперт поделилась "золотыми" правилами

Нужно выполнить всего несколько важных шагов, чтобы жилище было готово к зимним холодам.

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Как подготовить дом к зиме/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Как подготовить дом к зимним холодам

Какие основные правила нужно соблюдать при подготовке дома к зиме

Поскольку зима уже не за горами, то самое время искать способы, как подготовить дом к зимним холодам.

Экономка пятизвездочного отеля The Grand, Йорк, Лиза Уильямс поделилась своими пятью секретами, как сделать свои дома теплее и уютнее. Об этом сообщает Главред со ссылкой на The Express.

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Экономка отеля назвала 5 шагов, которые нужно успеть выполнить до зимы.

1. Почистить ковры

Она отметила, что сперва нужно почистить все ковры, которые есть дома.

"Ковры следует помыть шампунем, пропылесосить и очистить паром, чтобы удалить пыль, аллергены и накопления грязи. Это особенно важно в холодные зимние месяцы, поскольку окна большую часть времени остаются закрытыми, задерживая больше частиц в помещении", - отметила она.

Очистка ковров поможет сохранить запах свежести в доме, но в то же время устранит остатки летней пыльцы, которая может продолжать раздражать аллергиков.

2. Очистить вентиляционные отверстия

Следующий шаг - удаление пыли и очистка вентиляционных отверстий, а также радиаторов, чтобы подготовить их к зиме. Накопление пыли в этих местах может повлиять на поток воздуха. А это не только будет мешать лучше нагревать дом, но и может удерживать больше аллергенов в помещении.

"Эту задачу, безусловно, не следует игнорировать при пересмотре вашего центрального отопления, поскольку это не только поможет вам сэкономить на потреблении электроэнергии, но также не позволит появиться в вашем доме запаху горелой пыли, который может возникнуть, если пропустить эту задачу", - объяснила женщина.

Как подготовить дом к зиме/ Инфографика: Главред

3. Помыть окна и подоконники

Она отметила, что перед зимой также нужно помыть окна и подоконники. Окна должны быть чистыми, чтобы они пропускали как можно больше света в пасмурные зимние дни.

"Для домашнего раствора для мытья окон смешайте в ведре два литра воды и чайную ложку средства для мытья посуды. Альтернативно вы также можете использовать уксус и теплую воду и протереть окно чистой тканью", - поделилась советом экономка.

4. Начать использовать некоторые "зимние вещи"

Начало зимнего сезона также является идеальным временем для установки зимних вещей для дома. Например, у входной двери можно поставить коврик для вытирания обуви.

"Если у вас есть определенная комната, холод и сырость, инвестирование в осушитель - это фантастический вариант, который может значительно изменить ощущение в пространстве", - посоветовала Лиза Уильямс.

5. Добавить в дом "сезонных штрихов"

Последним шагом в подготовке дома к зиме является добавление некоторых сезонных штрихов, например фруктовых свечей, которые подходят больше для теплой летней поры, на свечи со специями.

"Хотя уборка важна, именно сезонные штрихи действительно делают ваш дом готовым к холодным месяцам. На это, конечно, влияют личные вкусы и стиль декора дома, но конечная цель остается неизменной - повысить уют в пространстве, чтобы контрастировать с суровой погодой на улице", - добавила Уильямс.

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