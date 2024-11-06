Загадка для самых умных: надо найти пропущенное число за 14 секунд

Непросто будет понять, как именно вычислить число, которого не хватает в этой загадке.

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Нужно найти пропущенное число за 14 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки помогают развивать сообразительность и обострять внимательность. Если регулярно разгадывать такие загадки, то каждая следующая будет казаться все легче и легче.

В следующей загадке нужно догадаться, какое число пропущено, пишет jagranjosh. Нужно обратить внимание на числа, которые содержатся на рисунке, и, исходя из них, вычислить недостающее число.

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Сделать это точно будет непросто. Задание усложняется еще и тем, что его нужно выполнить еще и за ограниченное количество времени - всего за 14 секунд. Мало кто сможет справиться настолько быстро.

Загадки с изображениями на время, подобные этой, улучшают способность решать проблемы и улучшают познавательные способности.

Посмотрите на изображение ниже и проверьте, сможете ли вы найти потерянное число всего за 14 секунд. Эта головоломка проверит вашу наблюдательность. Если вы готовы - тогда вперед.

Как только таймер запустится, внимательно осмотрите картинку и попробуйте догадаться, какое число пропущено.

Нужно найти пропущенное число за 14 секунд/ jagranjosh

Если вы не смогли вовремя найти пропущенное число, не волнуйтесь. Эта головоломка разработана, чтобы бросить вызов даже тем, кто имеет высокий IQ.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Пропущенное число -14/ jagranjosh

Пропущенное число - 14. Логика решения задачи такова: нужно сложить числа в углах и к полученной сумме еще добавить 5, тогда получатся числа, находящиеся на пересечении этих цифр. Например, 5+3+5=13, 3+4+5=12, поэтому так же 5+4+5=14.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке изображено неправильно. Придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой найти 3 отличия за 19 секунд сможет лишь гений. Непросто будет заметить, по каким именно признакам отличаются два практически идентичных рисунка. Придется хорошо постараться, чтобы найти ответ.

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